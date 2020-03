Paulo Marinho é escolhido pré-candidato do PSDB

O presidente estadual do PSDB, empresário e advogado, Paulo Marinho, foi o escolhido pelo governador de São Paulo, João Doria, e o presidente nacional da partido, Bruno Araújo, para ser o pré-candidato da legenda à prefeitura do Rio. "É uma missão muito difícil pra mim, mas encaro o desafio em homenagem a memória de meu amigo-irmão Gustavo Bebianno", disse à coluna.

"Tenho como objetivo reconstruir o partido. Quero fazer uma nominata forte para o PSDB. Estou motivado. O Rio precisa de um debate em torno do bem da cidade. A caminhada será difícil e não estava no meu radar. Entrei por circunstâncias de uma tragédia, a morte de Bebianno". Sobre a influência da família Bolsonaro na disputa, Paulo Marinho, que ajudou na campanha presidencial, disse que tem uma relação "cordial" com o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente. E que, atualmente, não tem nenhuma relação com o presidente Jair Bolsonaro. "A última vez que o vi foi dois dias após a apuração do 2º turno e nunca mais. Mas a minha percepção é que ele não se posicionará na eleição para prefeito como fez para governador em 2018". Marinho não se absteve de comentar sobre informação que circula nos bastidores de que mais adiante poderia aceitar ser vice de Eduardo Paes, do DEM. Ele foi categórico: "Não entrei para ser vice de ninguém".

Eduardo Paes e Cesar Maia juntos no dia 30

O Democratas Municipal marcou para o dia 30 o encontro com os pré-candidatos a vereadores, na sede do partido, na Barra. Na ocasião, Eduardo Paes vai anunciar oficialmente a sua candidatura à Prefeitura do Rio. No evento, ele dividirá mesa com o ex-prefeito Cesar Maia, demonstrando que as desavenças entre os dois ficaram no passado. A meta do Diretório, presidido pelo deputado estadual Carlo Caiado, é conquistar 12 cadeiras no Palácio Pedro Ernesto. Cesar, aliás, é esperado como o puxador de votos da legenda, enquanto Eduardo lidera nas pesquisas.

Manifestação contra Congresso e STF

Durante a manifestação de domingo, o deputado federal Daniel Silveira (PSL) disse que o ato foi "um claro recado de que o brasileiro não é idiota mais, está cada vez mais politizado".

Mudança na Comunicação do Governo

O jornalista Mário Marques é o novo responsável pela comunicação do governo Wilson Witzel. Ele substitui o publicitário Gabriel Aquino, até ontem (16) o titular da sub-secretaria.

PICADINHO

A Corrida Mulher-Maravilha Summer, que estava programada para o próximo domingo (22), foi transferida para o dia 2 de agosto e as inscrições continuam válidas.

As prefeituras de Cabo Frio e de Arraial do Cabo proibiram, por tempo indeterminado, o ingresso na cidade de ônibus e vans que transportem excursionistas. Medida é para evitar a propagação do Covid-19.

O presidente da Câmara, Jorge Felippe, enviou mensagem aos vereadores sugerindo suspender as sessões da Casa.

