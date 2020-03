David Miranda: 'O PSOL tem que voltar às suas raizes'

As manifestações pró-Bolsonaro e contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal no domingo reacenderam ainda mais na esquerda a urgência de discutir como os progressistas devem fazer para enfrentar os conservadores. O deputado David Miranda quer dentro do PSOL mais discussão e que o seu partido volte às suas "raízes". Ele explicou à coluna por que defendeu lançar sua pré-candidatura a prefeito do Rio, apesar da força de Marcelo Freixo dentro da legenda.

"A minha candidatura se propõe a estimular o espírito democrático do partido. Portanto, é uma decisão de resgate às raízes do PSOL, das discussões em auditórios e nas ruas. Somos a favor de uma aliança ampla que inclua o PT, mas que não esteja subordinada ao projeto lulista. Para o Rio, é urgente que o novo prefeito solucione a crise da Saúde, área tão prejudicada pela gestão trágica do Crivella".

David Miranda explicou, também, a necessidade de esclarecer o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. "Finalizar as investigações é um dever, uma obrigação. A busca por solução para o caso virou um campo minado em um estado em que o crime organizado tem se sentido à vontade para dominar".

O deputado também considera o combate às milícias algo de primeira necessidade. "A expansão da milícia, a política de Segurança de genocídio nas favelas e periferias e a crise da Saúde me preocupam muito. Mas há um desejo também que é ver meu Rio voltar a ser a cidade da diversidade. Tenho projetos de lei que ainda tramitam na Câmara de Vereadores e tenho atuado em Brasília em defesa do Rio".