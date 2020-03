Como sobreviver na Câmara de Vereadores

Uma expressão folclórica em Brasília passou a ser difundida para identificar o parlamentar sem projeção, muitas vezes quase anônimo, como pertencente ao chamado "baixo clero". É aquele político motivado por interesses provincianos. Nas Câmaras de Vereadores também existem representantes do povo que procuram ser notados pela comunidade que o elegeram. Para ver seus pleitos atendidos, é muito comum eles procurarem, pragmaticamente, o poder estabelecido dentro e fora da Casa. No Palácio Pedro Ernesto, pertenceriam a este time Italo Ciba, Zico Bacana, Jair da Mendes, Wellington Dias, Junior da Lucinha, Marcello Siciliano, Alexandre Isquierdo, Dr Gilberto, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Junior da Lucinha, Matheus Floriano, Professor Adalmir, William Coelho e Zico. Marcelo Siciliano (Podemos), em primeira legislatura, acredita ser um dos vereadores mais atuantes, e enaltece seu apoio ao Governo. "Sou grato ao prefeito Crivella. Ele dá atenção aos meus pleitos, reivindicações locais, limpeza de canais, por exemplo. É um cara sempre muito bacana comigo e torço por ele. Se o prefeito depender do meu voto para ganhar eleição, ele já ganhou". Siciliano acredita que esta fidelidade tem facilitado seu trabalho. "Tenho mais de 80 projetos de lei protocolados. Mais de 10 mil ofícios nos órgãos públicos. Mais de 70% resolvidos". Mesmo próximo do poder, Siciliano conta uma das suas frustrações: "o meu primeiro projeto de lei para cancelar uma cobrança de IPTU de um programa chamado Atualiza Rio, contratado pelo Eduardo Paes, que fez mapeamento por geo-referência da cidade, e cobrou um complemento de IPTU das residências das pessoas. Um drone faz o mapeamento e constata o tamanho das casas. E, depois, a Prefeitura cobra um valor complementar, caso o espaço fosse constatado ser aparentemente maior. Na região das Várzeas, onde atuo há 20 anos, quem pagava R$ 1.000 passou a receber boletos de 15, 20 mil. O projeto foi tirado da pauta", lamenta. A próxima eleição municipal será o grande teste para o prestígio dos atuais eleitos, já que concorrerão à Câmara nomes de projeção nacional.

Vagas para especiais

Foi sancionada lei do deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), que beneficia responsáveis que tenham dependentes com microcefalia em fase escolar e, agora, poderão garantir a vaga de seus dependentes nas escolas da rede pública de ensino integral do estado do Rio de Janeiro.

Para quem quer ser político

O PSB abriu inscrições para quem quer ser candidato à vereador no endereço virtual www.psbpravoce.com.br. O prazo vai até o dia 27 de abril.

União contra o coronavírus

Gabinete de crise da Prefeitura convidou três vereadores para reforçar o seu conselho consultivo: Dr João Ricardo, Fernando William e Major Elitusalem.

PICADINHO

INCA pede doações de sangue. Agendamentos devem ser feitos pelos telefones: (21) 3207-1021 ou (21) 3207-1580.

A Rádio MEC FM (99,3 MHz) e a BBC assinaram um contrato para a emissora pública brasileira apresentar no país com exclusividade os concertos do maior festival de música clássica do mundo, o BBC Proms.

Série "Amazon Fashion" estreia na segunda-feira (23), no canal FashionTV, e mostra histórias de artesãos da Região Norte que sobrevivem da moda.

