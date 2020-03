Vereador Inaldo Silva: "Eduardo Paes vai cair nas pesquisas"

O bispo Inaldo Silva, da Igreja Universal do Reino de Deus, vereador em primeiro mandato, eleito pelo PRB, atual Republicanos, mesmo partido do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que acontecerá com Eduardo Paes (DEM) o mesmo que aconteceu com Pedro Paulo (MDB), em 2016. Na época, pesquisas registravam boa aceitação do deputado do PMDB e, no decorrer da campanha, ele sequer conseguiu ir para o segundo turno. "Quando as coisas forem para a TV, o Eduardo Paes não ficará lá em cima, tem muitas delações a serem apuradas ainda", diz Inaldo.

"Tem muita coisa escondida. A população será informada na hora certa e a tendência é o Paes cair como aconteceu com o Pedro Paulo. Crivella, ao contrario, está crescendo", acredita.

Para o bispo Inaldo, o eleitor valorizará cada vez mais a gestão do atual prefeito do Rio: "Nós sabemos que o Crivella pegou a prefeitura, em 2017, com R$ 5 bilhões a menos no orçamento. Mais R$ 5 bilhões de dívidas para pagar, só aí mais de R$ 10 milhões".

Cauteloso, o vereador Inaldo alerta que "ainda não sabe se ocorrerão eleições". Ele prevê grandes dificuldades pela frente. "O problema não é só coronavírus, são as consequências financeiras. O dono de restaurante que não tem cliente. A creche não aceitar seu filho, porque ele não terá dinheiro para pagar, e por aí vai... O nosso prefeito tem que mostrar nesta crise algo que favoreça ao que mais precisa, temos que comprar na pequena loja, o pequenininho não tem incentivo e, por isso, precisamos nos unir para comprar do pequeno para fazer o dinheiro girar".