Secretário fala sobre recursos emergenciais para a Cultura

A frase mais repetida pelos artistas durante a pandemia tem sido: "fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar". É um fato. Por isso, a expectativa de medidas concretas para o setor tem sido acompanhada com máxima atenção. A pedido da coluna, o secretário municipal de Cultura, Adolfo Konder, comentou o que existe de concreto disponível hoje: Lei Aldir Blanc. Aprovada recentemente, a lei concede à Cultura do município do Rio R$ 39 milhões. "No início do ano, conseguimos sancionar a Lei que institui o Sistema e o Fundo Municipal de Cultura, nos adequando ao Sistema Nacional, e não imaginávamos que iríamos inaugurar o Fundo com o recurso desta dimensão. A Secretaria Municipal de Cultura vem pensado junto ao Governo do Estado, sociedade civil organizada, através do Conselho Municipal de Política Cultural, uma construção conjunta para que esse recurso chegue de fato para aqueles que mais precisam". O Cadastro Municipal de Cultura tem o objetivo de mapear profissionais, espaços, grupos e instituições da cadeia produtiva do Rio. Lembra o secretário Konder que "cerca de 4 mil artistas e coletivos de diferentes áreas como audiovisual, teatro, música e dança já se inscreveram. Nossa proposta é realizar ainda fóruns online para descentralizar o debate junto à sociedade civil, e estamos preparando uma cartilha informativa para elucidar as maiores dúvidas da população. Faremos cinco fóruns junto ao Conselho Municipal, um em cada área de planejamento do município.

Reinvenção do setor da Cultura nesse período de pandemia "A Cultura da cidade do Rio não para. A Secretaria Municipal de Cultura possui 62 equipamentos, e todos eles, entre lives, oficinas, exposições, concursos e espetáculos, criaram formas para que a população continuasse cada vez mais próxima dos conteúdos produzidos. Nós aceleramos os resultados do edital dos pontos de Cultura e de projetos de música em lonas, arenas e areninhas. O edital selecionou 12 projetos de música no valor de R$ 30 mil, cada", concluiu o secretário.



'Comissão do Impeachment' de Witzel

A Comissão encerra amanhã a décima sessão da fase do rito que pode levar ao impeachment do governador do Rio. O presidente da Comissão, deputado Chico Machado, disse que Witzel terá toda a liberdade para apresentar sua defesa e que, em seguida, o processo será apreciado em 5 novas sessões e o relator Rodrigo Bacellar terá até o dia 11 de agosto para finalizar o relatório para avaliação do plenário da Alerj.

Auxílio emergencial garantido

A Defensoria Pública de Duque de Caxias garantiu a uma professora de inglês desempregada o recebimento de valores relativos ao auxílio emergencial, que haviam sido penhorados pela Prefeitura por conta de dívidas de IPTU dos exercícios de 2008 e 2009. A 2ª Vara Cível de Caxias acolheu os argumentos da Defensoria de que o auxílio emergencial é impenhorável e de que o Município de Caxias só em 2018 dera entrada na execução do débito de IPTU que, a essa altura, já tinha caído em prescrição. Conforme pedia o requerimento da Defensoria, a Justiça determinou o desbloqueio do montante e a transferência imediata para a conta corrente da professora.



A velocidade da crise

Boletim do Ibre, da FGV, diz que "para este ano, a previsão de variação do PIB pode ser -5,5%, e não -6,4% como se dizia anteriormente. "A partir do quarto trimestre, esperamos uma recuperação bem mais gradual, devido ao fim do auxílio emergencial, apenas parcialmente compensado pela lenta retomada da renda do trabalho". Vamos ver.

PICADINHO

Com isolamento social no Rio há mais de 4 meses, SuperVia transporta só metade dos passageiros de antes da pandemia.

Ministério Público do Estado do Rio recomenda medidas mais rígidas de isolamento social no município de Rio das Ostras.

Rede Pensi promove evento Espaço de Carreiras, de 1º a 8 de agosto, para apresentar experiências práticas de diferentes profissionais.