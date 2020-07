Felício Laterça: "A segurança pública está na veia"

O deputado federal Felício Laterça deu entrevista na live promovida pelo jornal O Dia como pré-candidato do PSL à Prefeitura de Macaé, mas deixou em aberto que ainda não sabe como será a composição política que viabilizará sua chapa. Como foi delegado das Polícias Civil e Federal, ele explicou que, além da educação, pretende ter outras prioridades. "A segurança pública está na veia. Uma vez prefeito de Macaé, nós vamos transformar Macaé numa 'smart city'. Macaé será uma cidade do futuro, cada vez mais. De segurança pública, a gente entende. Mas entendemos outros problemas. Hoje, o principal problema que aflige, não só o macaense, mas o povo do estado do Rio e os brasileiros, é emprego e renda. Nós precisamos focar muito no desenvolvimento. E Macaé pode proporcionar isso e dar qualidade de vida para as pessoas".

Sobre a polêmica de uso ou não de armas por agentes públicos, Laterça não fugiu do debate. "Eu sou favorável às guardas municipais andarem armadas. A Guarda Municipal precisa ser inserida definitivamente no conceito de segurança pública. É óbvio que quando fala assim, as pessoas precisam entender que não é passe de mágica, que vai passar no balcão, pegar uma arma e vai para a rua. Tem toda uma previsão legal para que isso aconteça. Inclusive com uma corregedoria forte para reprimir eventuais abusos, bem como a parte de instrução, treinamento. Acho que seria fundamental que as nossas guardas municipais pudessem estar armadas", disse.