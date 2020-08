O ex-pescador e atualmente empresário Ricardo Bichão, do PRTB, encerrou a série de entrevistas promovidas pelo jornal O Dia com os pré-candidatos à Prefeitura de Macaé. Ele contou sua história e disse que gostaria de devolver tudo o que conquistou para melhorar a qualidade de vida da cidade. "Comecei a pescar muito jovem. Deixei de jogar futebol, brincar. Assumi a responsabilidades muito jovem. Falei com meu pai que certamente eu iria ganhar minha vida no mar. E deu tudo certo. Eu sempre fui determinado. Eu não aceitava vir do mar sem peixe e sem camarão. E vinha o mau tempo, o mar ficava revolto, já saía devendo e não aceitava voltar com barco vazio".

Orgulhoso, ele conta que "com 23 anos, comecei no ramo empresarial. Eu pedi a Deus para me tirar da pesca. Levei 3 anos da minha vida sendo o melhor pescador de camarão aqui do município. E Deus me abençoou com um milagre, porque meu barco achou uma peça da Petrobras. Eu queria ser um empresário de sucesso e tive essa oportunidade de ser o que eu sou hoje. A política pra mim é o único lugar onde a gente consegue dar qualidade de vida melhor para a população. E Macaé tem muito problema, que entra e sai mandato, continua a mesmice. Como estou confortável, minha empresa cuida dos meus negócios, estou pronto e preparado para assumir essa nova empreitada na minha vida". Ricardo Bichão é mais uma pessoa que se desenvolveu fruto do setor de petróleo e gás, setor que ele ele acha que não será forte no curto prazo como no passado. "Minha empresa primária é de transporte marítimo. Tenho frota de embarcações. Trabalhamos hoje para todas as sondas de perfuração da Bacia de Campos, Santos e Espírito Santo. E meu segundo negócio é ancoragem, alugo âncoras, amarras e bóias. Algumas plataformas ancoradas na Baía de Guanabara são ancoradas por mim. E terceiro ramo é uma fábrica de pastel de aipim, que tenho em Magé. E o quarto negócio é a publicidade. Inauguramos no Carnaval o primeiro barco publicitário da América Latina".