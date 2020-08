Eleições municipais: para onde vai o bolsonarismo?

Os bolsonaristas que permanecem no PSL estão com Bolsonaro. Os bolsonaristas que resolveram apoiar a reeleição do prefeito Marcelo Crivella dizem que também estão. E aí? Quem vai votar em quem? Quem diz a verdade e quem mente? Uma reunião ocorrida na noite de segunda-feira pode ter significado a antecipação de um confronto eleitoral mais sério.



Apesar dos "aliancistas" (futura legenda da família Bolsonaro) já terem anunciado previamente o apoio a Crivella, com o presidente tendo inclusive vindo ao Rio participar de eventos com o prefeito, a presença, no encontro desta semana, do deputado Daniel Silveira mostrou que o PSL do Rio continua como base do presidente.



O deputado, conhecido por ter retirado a placa de Marielle junto com o parceiro estadual Rodrigo Amorim, é um dos bolsonaristas mais fiéis. Ele é investigado da CPI das Fake News e foi alvo do STF por ter participado de eventos de apoio ao presidente Bolsonaro.



A presença de Daniel Silveira provocou um grande burburinho. Ao que tudo indica, a "chapa puro-sangue" de Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch, como vice, terá a marca do bolsonarismo. Ambos são amigos na política e na vida pessoal. Amorim tem sido o pré-candidato mais agressivo contra Crivella, a quem chama de "pior prefeito da história".



Também estavam presentes no encontro o presidente do Diretório Estadual do PSL, deputado federal Sargento Gurgel, e o candidato do partido à Prefeitura de São João de Meriti, deputado federal Professor Joziel. E, Antônio Furtado. O PSL terá 77 candidatos a vereador na cidade do Rio de Janeiro.

Prioridades na vacinação contra a Covid-19

O vereador Felipe Michel vai dar entrada hoje (5) num projeto de lei na Câmara dos Vereadores para determinar as prioridades de vacinação quando as doses contra a Covid-19 começarem a ser distribuídas. Segundo o texto, profissionais que atuam em unidades de Saúde, idosos e seus cuidadores, pessoas com deficiência e com doenças pulmonares serão os primeiros a ser imunizados.

SAMU no olho do furacão

Ministério Público distribui mais uma ação sobre irregularidades no SAMU. O MP alega déficit de recursos humanos - médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e rádio-operadores - , além da inoperância da frota de ambulâncias e exige a regularidade dos serviços, desde que seja conforme as determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Dois novos Centros LGBT

Amanhã, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos inaugura dois centros de Cidadania LGBT, um no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e outro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O local terá acesso a atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais. O estado passa então a contar com dez Centros de Cidadania LGBT.

Belford Roxo

A Câmara de Vereadores de Belford Roxo aprovou o projeto de lei 801, que permite doação 4.426 metros quadrados (de um total de 8.852 metros quadrados) de um terreno, no bairro São Bernardo, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). O prefeito Waguinho destacou que, na outra meta, o município irá construir o Hospital da Mulher.

PICADINHO

MPRJ obtém decisão para que a Prefeitura do Rio não remova compulsoriamente a população em situação de rua.



Alunos da UVA criam jogos digitais para ajudar surdos a aprenderem partituras e cegos a ampliarem habilidades para melhorar a locomoção.



Oi Futuro abre inscrições para formação gratuita em robótica e cultura digital para educadores da rede pública.