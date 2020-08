Prefeito de Meriti é cobrado por aposentados

As lives promovidas pelo jornal O Dia estão de volta e, desta vez, para discutir as soluções para os problemas da cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O primeiro entrevistado foi Dr. João (DEM), atual prefeito que tentará a reeleição. O principal tema levantado nas perguntas do público foi "quando as aposentadorias dos servidores municipais serão pagas". O prefeito reconheceu o problema e espera vê-lo solucionado ainda este ano.

"Os pagamentos dos aposentados estão atrasados. Esse é o grande calo desde o início do meu governo. Apanhamos a Prefeitura com sete folhas de pagamento dos aposentados em atraso, quatro folhas de pagamento dos ativos. Ou seja, você assumir uma Prefeitura com 11 folhas de pagamento atrasadas é quase humanamente impossível você conseguir zerar uma dívida desse monte simplesmente com recurso próprio da Prefeitura. Então, tentamos fazer o parcelamento dessa dívida, conseguimos pagar um pedaço, depois não conseguimos cumprir o resto do parcelamento. Essa dívida realmente se acumulou e só tivemos uma solução para resolver esse problema: vender uma propriedade da Prefeitura, que só trazia despesas para nós: luz, manutenção da limpeza do terreno, que era sempre invadido por pessoas estranhas. Então, a venda desse terreno por esse valor, nós vamos colocar em dia totalmente os atrasados dos nossos aposentados. Acredito que ainda este ano. As negociações da venda foram paralisadas pela pandemia. Como já houve uma melhora da pandemia e flexibilidade do comércio, voltamos essa semana a negociar com a firma que está interessada em comprar aquele terreno".



"Nós colocamos à venda dois terrenos da Prefeitura. Um na Automóvel Clube, onde está localizado o prédio da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Transporte, que foi vendido por R$ 9 milhões, e o outro é o da Venda Velha, onde fazíamos os grandes eventos de São João de Meriti. Os R$ 9 milhões foram totalmente transferidos para o Meriti Previ, para pagar os nossos aposentados e pensionistas".