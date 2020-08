Pré-candidato critica se discutir armamento da guarda antes de educação

Uma das perguntas mais frequentes aos pré-candidatos a uma prefeitura é a questão da Guarda Municipal armada. Não foi diferente em live com o deputado federal Professor Joziel, pré-candidato do PSL em São João de Meriti. Para ele, antes de se discutir o armamento da Guarda Municipal, é necessário que outros três assuntos entrem no debate: educação, presença ostensiva nas ruas e monitoramento.



"Antes de discutirmos o armamento da guarda, a gente tem que discutir três coisas: a primeira coisa, um processo educativo inclusivo dentro do município, gerando oportunidades, gerando emprego para aqueles que são o público-alvo, que tem tendência à marginalidade. Eu tenho que alcançar esse público. Peguei esse público, tirei da marginalidade, trouxe para sala de aula, pagando professor, cursos técnicos, abrindo porta de conhecimento, criar projeto chamado Cidade Escola, cada espaço é um lugar de aprendizado. Não precisa a escola para aprender. A minha rua é uma escola. Cidade Escola. Isso é inteligente. Só com isso, você já cai mais de 25%, 30% do nível de violência, porque a violência é o fruto do 'IOS', o 'índice de ociosidade social'. Então, quando você tem uma sociedade muito ociosa, sem perspectiva, sem parâmetro, sem esperança, você acaba conduzindo essa sociedade a um flagelo, uma sucumbência, a uma morte de interesse pela vida. E com essa questão da educação, você já mitiga muito a questão da violência. A segunda coisa mais importante antes de armar é a presença física na rua para orientar, mostrar o caminho e as pessoas dizerem 'realmente, aqui tem segurança'. A terceira tem a ver com monitoramento de câmera e identificação facial. É muito importante e também inibe. E, por último, é que a gente vai falar de arma. Só que estão começando a discussão ao contrário. Na ordem de prioridade, primeiro passa a educação, ostensividade, monitoramento e, por último, armamento. Esqueceram dos outros três e estão falando só de arma".

Danos ao erário

Ministério Público denuncia o ex-prefeito de Mangaratiba Evandro Capixaba, por improbidade administrativa e dano ao erário com pedido de bloqueio de seus bens, por recolher contribuição social dos servidores públicos sem repassar para o INSS, deixando um débito de mais de R$ 17 milhões.

Licitação suspensa em Caxias

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspendeu licitação no município de Duque de Caxias para coleta de lixo no valor de R$ 77 milhões. De acordo com os técnicos do TCE, existem impropriedades no orçamento que indicam potencial de sobrepreço e possível favorecimento no direcionamento da licitação.

Período vedado

O advogado Carlos Frota, do IBRAPEJ, alerta que a partir de sábado, 15 de agosto, pré-candidatos não poderão comparecer em inauguração de obras públicas. A proibição se estende a eventos assemelhados ou que simulem inauguração, sob pena de cassação do registro ou do diploma.

PICADINHO

Rio de Janeiro concorre ao prêmio "Cidade Amiga dos Animais" pela ONG Proteção Animal Mundial.

Projeto da Coppe/UFRJ, apoiado por FURNAS, é selecionado para programa de empreendedorismo internacional do MIT.



Acordo entre Defensoria Pública e Prefeitura do Rio garante alimentação a alunos. Cada estudante da rede municipal do Rio receberá um cartão recarregável no valor de R$ 54,25, por mês, para aquisição de alimentos durante a pandemia.