Paulinho do Sindicato: "Prioridade é pagar os aposentados"

O pré-candidato do PT à prefeito de São João de Meriti, Paulinho do Sindicato, prometeu, caso eleito, fazer um governo com forte prioridade social. A primeira delas é investir em educação. Em seguida, enviar para a Câmara de Vereadores um Plano de Cargos e Salários para os servidores e, finalmente, colocar em dia o salário dos aposentados. "Dizem ser a melhor idade, mas você precisa comprar remédio, ir ao médico, ter uma alimentação melhor. Então, temos que ter isso como prioridade. Como resolver a situação? Primeiro, temos que resolver a curto prazo. Eu concordo com o prefeito [Dr. João]: ele vendeu um [terreno] e não deu, tem que vender o outro. Tem que achar soluções para pagar isso de imediato. Sou a favor da venda de terrenos. Ele fez todas as partes legais, fez a audiência pública na Câmara, vendeu um. Agora é acelerar a venda desse segundo terreno. Acho que consegue pagar. Mas você tem que pensar isso a curto, médio e longo prazos. Nós temos que fazer concurso público em todas as áreas de São João de Meriti, diminuir comissionado, porque assim você aumenta a receita. Aumentando a receita, você vai conseguir pagar os aposentados. A previdência de São João de Meriti tem uma pessoa, o Heliomar, que é um cara fenomenal. Eu vou apresentar em minha pré-campanha, ou quando tiver em campanha, alguns secretários. O Heliomar, se eu ganhar e ele aceitar, eu vou convidar para ele ficar".

Para o pré-candidato, acertar a folha de pagamento "é o maior desafio". "Chega a ser desumano, você parando na porta da Câmara ou da Prefeitura, os aposentados pedindo ajuda para comprar um remédio. Eu, eleito, vocês podem ter certeza, não vou descansar enquanto nos dois primeiros meses a gente não botar esse dinheiro. Tem que botar, senão não vai conseguir governar".

Aposentadoria de conselheiro

Os deputados da Alerj que estavam de olho em uma vaga no Tribunal de Contas do Estado vão ter que esperar um pouco mais. O Diário Oficial publicou decisão da Presidência do órgão adiando o processo sobre a aposentadoria do conselheiro Aloysio Neves até decisão final da Ação Penal 897 no Superior Tribunal de Justiça. Neves e mais quatro conselheiros do TCE-RJ foram afastados, em 2017, por corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro na Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava-Jato no Rio.

Covid 19: Multas parceladas

Projeto de lei da vereadora Vera Lins (Progressista) determina que os proprietários de veículos licenciados pelo Detran-RJ e que tenham cometido infração de trânsito emitida pela Prefeitura do Rio estão autorizados a parcelar o pagamento durante a pandemia.

Ajuda aos empresários

A Fecomércio RJ propôs às autoridades 36 pleitos, dos quais 17 foram concedidos. Um deles, a postergação de impostos como o PIS, COFINS, INSS, FGTS, Simples. E a suspensão de registros de protestos, retroativa a 20 de março, em caráter excepcional e temporário, abrangendo o município do Rio de Janeiro e facilitando, assim, o acesso ao crédito.

PICADINHO

Pesquisa realizada pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil, desde o início da pandemia, mostra que o faturamento de suas filiadas aumentou em cerca de 30%, conforme a região do país.



Estudo elaborado pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) revela que reforma tributária pode aumentar em 40,4% carga tributária do setor.



A Secretaria Municipal de Transportes cobrou e o BRT vai reformar, já para as próximas semanas e meses, 20 estações que foram vandalizadas, entre elas: Parque das Rosas, Mercadão, Olaria, Praça Seca e Rede Sarah.