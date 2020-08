Pré-candidata quer revitalizar o polo de Vilar dos Teles

Pré-candidata à Prefeitura de São João de Meriti pelo PRTB, Ana Meriti, que é comerciante, disse, na live promovida pelo Jornal O Dia, que tem um plano de revitalização de um polo que já foi muito bem sucedido, mas, que, com o tempo, perdeu importância. "Em Vilar dos Teles, têm muitas lojas fechadas. Muitas. Ali já foi o polo do jeans, onde vinha gente de fora para comprar. Isso foi acabando e os governos, na época, não se deram conta de aquilo ali era um lugar muito importante e que gerava emprego e renda na cidade. E não foi um lugar que eles deram conta de que estava acabando para não deixar. Hoje têm muitas lojas vazias e meu plano é chamar os lojistas, juntamente com os empresários. Em Caxias, por exemplo, tem o feirão das malhas. E, como mulher, eu vou, sempre frequento. Saio da minha cidade para ir à outra cidade fazer compras. Lá é praticamente um Vilar dos Teles antigo, aquele lugar maravilhoso, que você anda o dia inteiro", disse. Ana explicou o que pretende fazer para alavancar o comércio da região. "Então, é trazer esse feirão das malhas para Vilar dos Teles. Chamando os lojistas, isentando, juntamente com a Prefeitura, isentando os empresários para virem em massa para Vilar dos Teles, isentando um ano de aluguel e, em contrapartida, a Prefeitura entraria com esses lojistas também dando isenção de IPTU, de outras taxas possíveis. Há mais de 20 anos aquilo ali está fechado. Muitas lojas fechadas. Então, se tiver um acordo entre Prefeitura, empresários e lojistas, eu acho que vai dar muito certo".



MP mantém bloqueio de contas

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) mantém decisão judicial que determina o bloqueio de R$ 1,080 milhão das contas dos ex-secretários de Saúde de Nova Iguaçu Emerson Trindade da Costa e Hildoberto Carneiro de Oliveira (espólio) e do atual, Manoel Barreto de Oliveira, e da empresa RG Planejamento e Consultoria LTDA. A decisão, em caráter liminar, torna indisponível o valor na conta de cada um dos réus.

Esquenta disputa em Valença

O advogado, gestor público e empresário Hélio Bilheri, mais conhecido como Pupuca, lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Valença em live com o deputado federal Alessandro Molon. O município indicava uma polarização entre o atual prefeito, Fernandinho Graça (PP), e o segundo colocado nas últimas eleições, Fábio Ramos (PSC). E, agora, pode dar uma embolada.

Doação na medida certa

O Museu Histórico vai ganhar uma doação da Alerj de R$ 20 milhões para a restauração da fachada e o conserto do telhado. A iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, também tem o propósito de incentivar outras instituições, e até empresas privadas, a fazerem o mesmo em favor da cultura brasileira. A solenidade de assinatura do contrato será amanhã (19), ao ar livre, na Quinta da Boa Vista.

PICADINHO

MPRJ instaura procedimentos para apurar se houve retirada de linhas de ônibus das ruas de Niterói.

Alba Saúde e ONG Renovatio fazem, hoje (18), doação de 2 mil testes de Covid-19 para o Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola, em Santa Teresa, arrecadados pelo Movimento #2em2.

Amanhã (19), será lançado um programa de entrevistas no canal "Aqui tudo é política", no Youtube. A estreia será com Paulo Rabello de Castro.