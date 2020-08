Meriti: a cidade sem maternidade

Pré-candidato à Prefeitura de São João de Meriti, Titinho, do Podemos, é vereador e comerciante na cidade. Ele fez uma denúncia que demonstra a falência do atendimento de Saúde oferecida ao meritiense. Segundo ele, nenhuma mãe dá à luz no município, porque as gestões anteriores e atual fecharam os hospitais disponíveis.



"Hoje, o meritiense não tem direito de ter filho meritiense, porque todas as unidades que eram maternidades conveniadas com o nosso município no passado foram extintas. E a última que existia, desde o momento que ele [Dr. João] foi secretário e hoje como prefeito, ele fechou, e já está há 2 anos e meio fechado, o hospital do Morrinho. Quer dizer, não nasce mais filhos de meritienses. Meritiense só pode ter filho fora do município de São João de Meriti. Esse é um problema sério que assola. Inclusive geram interferências grandes na questão da arrecadação do município, porque o IBGE faz a pesquisa, amostragens e depois vai a cartório ver o número de óbitos e o número de nascimentos. Infelizmente, nós tivemos, do Censo de 2000 para o Censo de 2010, um retrocesso acima de nove mil habitantes. Nascia muito pouca criança em São João. Hoje, não nasce criança em São João de Meriti. A criança é registrada lá fora e obviamente não contabiliza o nascimento do meritiense. Hoje, a cidade gira em torno de 650 mil habitantes, mas o Censo diz que nós temos 458 mil. O que quer dizer com isso? Todos os recursos federais, que são transferidos de forma per capita, olha a perda de recursos que a gente tem. Hoje, girando em torno de 50% de recursos federais que poderiam estar entrando nos cofres do município e, infelizmente, isso não acontece por uma má gestão, uma má qualidade de execuções que foram feitas na Saúde lá atrás fechando inúmeras maternidades".

Contra a taxação dos livros

Os editores do Rio de Janeiro aplaudiram a atitude do senador Randolfe Rodrigues que apresentou Proposta de Emenda à Constituição para impedir a tributação sobre livros, jornais, periódicos, sejam físicos ou eletrônicos, e o papel destinado à sua impressão. Na Reforma Tributária do governo, consta a tributação de livros como se esse recurso fosse resolver a crise fiscal brasileira.

Danos causados pelo uso de amianto

A lei 4341/04 obriga as empresas que utilizam o amianto a custear todos os tratamentos e a indenizar os trabalhadores expostos. Decisão do STF. É distinta da lei do banimento do amianto, que também foi aprovada no Supremo. O ministro Fachin julgou que a omissão da lei federal dá consistência à lei estadual do Rio.

Saquarema: de bem com os empresários

O paraíso fiscal do Rio é Saquarema. Ricardo Martins, da Secretaria de Fazenda, revelou que o ISS do município da Região dos Lagos é de apenas 0,67%. E o cobrado no Rio para o setor financeiro varia de 2% a 5%. O grosso é 5%.

Novidade na eleição

O arquiteto Guilherme Cardoso, que teve passagem pelo Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA e é subchefe de urbanismo do Clube de Engenharia, decidiu disputar a Prefeitura de Porciúncula.

PICADINHO

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) realiza, hoje (20), às 9h, o Seminário Nacional de Prestação de Contas Eleitorais – Eleições Municipais 2020, pelo YouTube.



Itaboraí respira, depois da depressão por conta da paralisação das obras do Comperj. Agora, o governo local costura a vinda de uma universidade privada para o município.



A MultiRio e a Prefeitura de Paracambi, estão juntas na realização da Feira Literária de Paracambi, município da Baixada Fluminense (Flipa), que este ano será virtual.

O Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente, da Fundação Para a Infância e Adolescência, retoma, hoje (20), suas atividades no Polo de Articulação Regional Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu.