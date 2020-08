Escolha de cabeça de chapa movimenta PSB, PDT e Rede

A frente eleitoral que une PDT, PSB e Rede Sustentabilidade está em teste neste momento. Quem será o mais competitivo para abiscoitar o lugar do atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos? O entendimento anunciado em junho, e abençoado pelos medalhões das três agremiações, vive a grande dúvida.



O acordo articulado pelo deputado federal Alessandro Molon (PSB) e divulgado em transmissão ao vivo na internet contou com apoio de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT. A iniciativa teve a intenção de ocupar o vácuo deixado pela desistência do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL). Ele fracassou ao tentar unir a esquerda e as aspirações do campo progressista. O combinado, inicialmente, era submeter os nomes mais viáveis a uma pesquisa, onde sobressaem Eduardo Bandeira de Mello (Rede) e Martha Rocha (PDT). De posse da avaliação popular, se veria, politicamente, quem seria o cabeça da chapa com mais viabilidade eleitoral.



O PDT, desde o início do acordo, considera natural que seja a delegada e deputada estadual, Martha Rocha. Já a Rede encontra no ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello, a melhor opção. Ocorre que a única pesquisa existente é do ano passado, realizada pelo Datafolha, e deu empate técnico entre Martha e Bandeira, dependendo do cenário. O Instituto Paraná está com um levantamento nas ruas, mas omite o nome do pré-candidato da Rede, dizem apoiadores de Bandeira. A previsão é que novas pesquisas só sejam divulgadas após a convenção partidária.



O PDT aposta em Martha Rocha. Já a Rede encontra no ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello, a melhor opção.

Rodrigo Amorim e Indio da Costa

Uma amiga da coluna registrou o encontro no Shopping Rio Sul, em Botafogo, do deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) com o ex-parlamentar Indio da Costa. Indagado sobre o que tanto conversavam, Amorim disse que foi "um encontro casual". E só aconteceu porque ele pretendia comprar um carregador de celular antes de ir para o aeroporto e, por acaso, viu Índio caminhando e acabaram sentando para tomar um refrigerante e falar de política. "Indio continua com boas ideias, tanto para campanhas quanto para gestão pública", despistou Amorim.

Jogo bruto em Volta Redonda

A Câmara de Volta Redonda suspendeu a sessão que estava marcada para esta quinta-feira (20), em que colocaria em votação a cassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X (MDB). A suspensão foi determinada pela Justiça, que concedeu ao vereador uma liminar cancelando a votação. Ele é acusado de extorquir o prefeito Samuca Silva (PSC), ao exigir R$ 325 mil para ajudar a arquivar um pedido de impeachment. Samuca denunciou o parlamentar, que chegou a ser preso. "Espero que esse caso não termine em pizza", disse o prefeito, que gravou com aval judicial todos os pedidos do parlamentar.

Campanha fora de hora

A Justiça Eleitoral se pronunciou, em caráter liminar, contra a prefeita de Quissamã, Maria de Fátima Pacheco, por fazer campanha política extemporânea na rádio da cidade. A sentença afirma que ela fez autopromoção e ataques aos seus adversários, o que afronta a legislação eleitoral.

PICADINHO

Decisão obtida pela Defensoria Pública do Rio obriga o estado a quitar salários do Hospital de Saracuruna.

EMERJ promove, hoje (21), às 14h, debate Mídia e Direito. Entre os assuntos: "Qual deve ser o papel da imprensa na divulgação de casos criminais?". Evento é gratuito e será transmitido pela plataforma Zoom através do site da EMERJ.



Socióloga e documentarista Ingrid Gerolimich lança o curta-metragem “Revolução dos Afetos”, hoje (21), às 20h, no Instagram @ingridgerolimich. A produção foi inspirada no isolamento e afastamento dos corpos provocado pela pandemia.