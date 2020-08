Depois do sucesso das lives no Rio de Janeiro, Niterói, Macaé e São João de Meriti, começa nesta terça-feira, dia 25, às 15h, a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Volta Redonda. A cidade é um dos principais municípios do estado do Rio de Janeiro e tem uma importância significativa para a economia regional e estadual.



Volta Redonda tem um papel histórico no desenvolvimento da indústria no Brasil, já que abriga a Companhia Siderúrgica Nacional, e, por isso, também é conhecida como a "Cidade do Aço".



Estão confirmados para a sabatina feita pelos espectadores os pré-candidatos: Dayse Penna (PROS), Gerson Antunes (PDT), Cida Diogo (PT), Alexandre Habibe (PC do B), Paulo Baltazar (PSD), Benevenuto Santos (Avante), Juliana Carvalho (PSOL), Alex Martins (PSB), Samuca Silva (PSC), Washington Granato (PTC) e Hermiton Moura (Republicanos).



Nas próximas três semanas, assuntos como implantação do Polo Metalmecânico, Saúde, Economia pós-pandemia, Educação, Mobilidade urbana, Crescimento Urbano, Geração de Empregos, Gestão Pública, Segurança, entre outros temas, serão abordados com os pré-candidatos a prefeito da cidade. A repórter Denise Azevedo também participará das entrevistas. Para acompanhar basta acessar www.facebook.com/odiajornal, https://www.youtube.com/user/TVODia e Twitter.com/jornalodia.Para participar basta que você entre na plataforma da sua escolha, se identifique, e deixe a sua pergunta.

Batalha da hotelaria contra a Cedae

A hotelaria fluminense trava uma batalha contra a Cedae. O pleito é que a cobrança seja realizada em cima do consumo, e não por tarifa mínima (calculada pelo número de quartos) e média apurada (valor médio dos últimos 12 meses), que retrata um período completamente diferente da operação. "A hotelaria obteve liminar favorável em maio, perante à 4ª Vara Empresarial do Rio, mas nunca houve o seu cumprimento por parte da Cedae, que apenas em julho, recorrendo desta decisão, obteve tutela provisória em recurso de Agravo, onde o TJRJ optou por suspender a liminar", explica o advogado tributarista Eduardo Gazale. O pleito é da ABIH-RJ e do SindHotéis Rio. Com custos altíssimos de manutenção enquanto fechados, desde o início da pandemia, seis hotéis já fecharam as portas em definitivo na cidade.

ONG em risco

O Instituto "É possível sonhar", fundado em 2018 por uma mulher vítima de abuso e violência sexual, está correndo o risco de fechar por falta de verbas. A ONG oferece atualmente atendimento psicológico e psiquiátrico a crianças, adolescentes e mulheres vítimas dessa violência, além de serviços como reforço escolar, cursos de capacitação para mulheres, assistência social, orientação jurídica, entre outros. Os 120 voluntários estão preocupados com o futuro.

Aposta de Lázaro Ramos

Jovens oriundos das favelas resolveram entrar para a política. Wesley Teixeira, um garoto do Morro do Sapo, em Duque de Caxias, militante desde criança, filho de pastor da Assembleia de Deus, foi celebrado nas mídias sociais, até pelo ator Lázaro Ramos, como alguém que poderá fazer diferença no município.

Retomada econômica do Rio

De 25 a 28 de agosto, pequenas e grandes empresas estarão reunidas no Encadear Summit 2020. Totalmente online, o debate propositivo tratará da retomada da economia do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é do Sebrae Rio, em parceria com a Fecomércio RJ e Senac RJ, e conta com apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

PICADINHO

Lei proposta pela deputada estadual Rosane Felix (PSD) adia saída de jovens que completam 18 anos dos abrigos durante a pandemia Covid-19 no estado do Rio de Janeiro.

Festival Internacional de filmes curtos debate a cultura do estupro no Brasil. De 13 e 19 setembro, em formato online, na plataforma do Entretodos.

Escola Sesc de Ensino Médio abriu inscrições para o Programa de Tutoria Educacional a Distância, que oferece aulas remotas a alunos de todo o país. A inscrição pelo site vai até 18 de setembro.