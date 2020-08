Dayse Penna quer modernizar a gestão pública de Volta Redonda

A pré-candidata à Prefeitura de Volta Redonda pelo Pros, Dayse Penna, disse que pretende conduzir o seu governo, caso seja eleita, com cuidado e rigor, principalmente, na economia. Ela prometeu investir em inovação e economia criativa.



"Esse é um momento bastante tenso com relação à criação de novos postos de trabalho, porque a gente está vivendo um caso atípico [por causa da pandemia] e isso faz com que a gente tenha que ser um pouco mais criativo. Tenho estudado muito sobre economia criativa, economia circular, e tenho percebido que a gente pode também pensar na própria economia colaborativa, que é uma forma de pensar diferente. E a gente já está percebendo dentro do nosso próprio município. Por exemplo, dentro da comunidade, do bairro, as pessoas já estão se reconhecendo como aquela que faz o salgadinho, ou o bolo, coisas possíveis de serem comercializadas, e que acabam trazendo renda para dentro da sua vida, da sua necessidade diária de ter recursos. Parece algo simples, mas não é. A gente pode fazer com que esses pequenos empreendedores comecem a pensar na sua localidade, mas também expandindo. A prefeitura é a responsável em prestar serviços, mas o papel dela fundamental é gerar um ambiente de negócios. Para trabalho e renda, é pensar fora da caixa, trazendo outras alternativas e possibilidades. Mas isso não é para fazer sozinho. Isso é construído com as pessoas, com os comerciantes, com os empresários e, também, bem antenado com os governos federal e estadual".



Dayse explicou melhor sobre o conceito de economia circular. "Tem a ver com a utilização dos resíduos. Então, aquilo que a gente pensa em descartar, jogar fora, isso se torna matéria-prima para um outro negócio". A pré-candidata deu um exemplo: "Aqui na nossa cidade, a gente tem escória. Escória já foi utilizada para recapeamento, asfalto. Mas o que mais poderíamos fazer com essa escória? Se a gente tem aqui no nosso município uma quantidade de faculdades, um ambiente intelectual, aqui é muito propenso para a gente investir em pesquisas. Então, a gente começa a fomentar novos investimentos para a gente poder utilizar aquilo que é descartado, como uma matéria-prima".

Parceria pela vacina

O governo de Israel entrou em contato com a Frente Parlamentar Brasil-Israel que atua na Alerj, presidida pelo deputado estadual Samuel Malafaia (DEM), para se disponibilizar a trabalhar na vacina contra a Covid com o Governo do Estado. Só que até agora o Estado não mostrou interesse. O Governo de Minas corre por fora.

Itaperuna: Está embolado

Itaperuna, importante cidade industrial localizada na região Noroeste do estado, vive um agitado clima pré-convenção partidária. Afastado por oito meses e de volta ao cargo por força de liminar judicial, o atual alcaide, Marcus Vinícius, se vê atrás nas pesquisas do ex-prefeito Alfredo Marques (Alfredão).

Uma patrulhinha em cada templo

Após receber reclamações sobre assaltos a membros de igrejas, o deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) fez uma indicação legislativa pedindo que sejam disponibilizadas viaturas da PM para ficar em frente a igrejas e templos religiosos que reúnam mais de 500 membros, em dias de culto.

57 anos de política

A convenção municipal do DEM acontecerá no próximo dia 2, às 10h. O roteiro diz que o presidente regional do partido, Cesar Maia, deve fazer uso da palavra brevemente. Assim como os demais, ele estará na sua casa e entrará virtualmente. Três vezes prefeito, 75 anos de idade, 57 anos de polícia e Maia será candidato ao 3º mandato de vereador.

PICADINHO

Instituto Nacional de Câncer (INCA) promove, amanhã (27), a partir de 10h30, um webinar, lembrando o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 do mesmo mês. Evento será transmitido no YouTube do INCA.



Congresso Brasileiro de Cultura online termina amanhã (27) com debate sobre tecnologia em eventos culturais. Lives no Youtube e no Facebook do Congresso, a partir das 17h.



Americanas doa 400 kits de higiene e cuidados pessoais a mulheres em vulnerabilidade no Rio de Janeiro.