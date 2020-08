Gerson Antunes: A promessa do ensino ser integral

O pré-candidato à Prefeitura de Volta Redonda pelo PDT, Gerson Antunes, prometeu implantar o ensino integral nos Cieps da cidade, caso seja eleito.



"O PDT tem o projeto da educação. Um projeto que foi esquecido há muitos anos. Se eu não conseguir valorizar a criança, o jovem, o adolescente, a gente tem um jovem, um adolescente doente. E, com isso, a gente vai ter um adulto deprimido, voltado ao ostracismo, à procrastinação. É isso o que acontece em Volta Redonda e em todas as cidades de interior e, principalmente, nas capitais. A gente não tem um projeto de nação. A gente não pode pegar uma criança, jogá-la na escola e esperar que faça milagre. Esse modelo de educação só existe aqui no Brasil. O modelo que você pega a criança, 7h da manhã, joga na escola, e, 11h30, ela sai com fome. Na parte da tarde também. Entra com fome e sai com fome. Esse modelo só existe aqui. A marca que a gente quer colocar na nossa administração é a marca do PDT, a marca da educação. Eu, como pré-candidato a prefeito, e, se eleito for, a nossa marca administrativa vai ser educação. A gente quer a implementação do ensino integral nas escolas. A gente quer colocar os Cieps em pleno vapor. Os Cieps aqui na cidade foram municipalizados. Tem Ciep que está abandonado. Como é que uma fábrica de conhecimento é abandonada? Por isso que a gente tem problemas em praças públicas, o problema do ostracismo do jovem. O jovem está jogado. O jovem e a criança têm um sonho. Ele acorda sonhando, vive sonhando. Ele fica imaginando a vida, e a vida boa".



"Volta Redonda tem oito Cieps. Desses, um virou uma fábrica de bola. Essa fábrica foi abandonada. E um virou uma escola militar, que é muito interessante, mas não é ensino integral. O interessante é a criança entrar na escola de manhã e a criança sair à tarde. A gente precisa ter o tempo com a criança. Se a gente não tem esse tempo, o professor perde o tempo, o feedback. Nenhum Ciep tem ensino integral em Volta Redonda. A atual gestão colocou em três escolas municipais um projeto de ensino integral, só que não tem grade curricular. Os alunos que chegam pela manhã têm educação normal e, na parte da tarde, eles dormem, não têm atividade curricular. Se você pega um sonhador e manda ele descansar, ele para de sonhar. Esse jovem precisa ser motivado a todo tempo".

Suspenso edital

O Tribunal de Contas suspendeu liminarmente licitação do INEA para recuperação ambiental da Lagoa do Camorim, no valor de R$ 8.091.294,32. O TCE/RJ entendeu que o edital restringiu a competitividade da licitação, impedindo outras empresas de oferecerem propostas mais vantajosas pelo serviço.

A OAB está em festa

A advocacia conquistou uma importante vitória no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4330. O ministro do STF Gilmar Mendes assegurou o direito de advogados e advogadas serem recebidos em audiência por magistrado, independentemente de hora marcada.

'Acumuladores' e os animais

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Carlos Ramos Filho (PMN), tem recebido um número cada vez maior de chamados para resgatar animais que vivem com pessoas que juntam todo tipo de coisa. "Muitas delas demonstram ter desequilíbrio mental, juntam lixo que atrai ratos e insetos, o que pode gerar sérios problemas de saúde pública", diz ele. Em cada ação, Ramos Filho aciona a Comlurb, a Vigilância Sanitária e até o Centro de Saúde Mental e o Corpo de Bombeiros.

Abrir as torneiras

Nova lei do deputado Carlos Minc, aprovada na Alerj, determina que, enquanto durar a pandemia, a Cedae terá que aumentar o volume mensal, de 6m3 para 12m3, de água fornecida gratuitamente para abastecer áreas de interesse social, como favelas e conjuntos habitacionais.

PICADINHO

IPTU 2020: últimos dias para garantir parcelamento do imposto sem acréscimos de juros.



"Redes Sociais em tempos de Política Quântica" é o tema da live do consultor Orlando Thomé, hoje, às 19h, no Youtube.



A Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Fecomércio RJ e CNC promovem, hoje (27), um webinar com o vice-presidente Hamilton Mourão sobre o contexto político-econômico do Brasil.