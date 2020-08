Pré-candidata defende o PT e relembra gestão do partido

A pré-candidata à Prefeitura de Volta Redonda pelo PT, Cida Diogo, foi pressionada pelos espectadores da live promovida pelo jornal O Dia a explicar o envolvimento do Partido dos Trabalhadores com casos de corrupção.



"Para fazer esse debate, teremos que resgatar a história desse país. Se nós nos recordarmos do período em que o presidente Lula administrou o nosso país, foi o período que nós mais geramos emprego, foi o período em que nós mais distribuímos renda, e, infelizmente, uma administração com o perfil de um operário, depois veio a Dilma, que era uma mulher, isso incomodou muito setores da elite brasileira. Essa elite, incomodada, conseguiu construir uma narrativa, conseguiu trabalhar uma lógica de convencimento das pessoas de que a origem da corrupção estava no PT. Só acredita nisso quem quer. Vocês têm clareza de que o processo de corrupção no nosso país vem desde quando houve o descobrimento do Brasil. E você querer transferir para um partido essa responsabilidade é diminuir muito a discussão. Nós precisamos fazer essa discussão no tamanho que ela tem que ser feita, que é de uma lógica onde o processo de corrupção que hoje está campeando, solto no governo Bolsonaro, de uma forma absurda, onde vocês conseguem perceber que toda a família do presidente da República tem na sua história esse ranço da corrupção. Nós queremos fazer a discussão por um lado, mas não quer fazer pelo outro. Eu quero fazer a discussão da minha cidade. A minha história está aí aberta para qualquer um que quiser ver essa história".

Beija mão... e pés!

O pré-candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes surpreendeu até a vereadora Rosa Fernandes, ao beijar seus pés. Ele brincou: "pode publicar em O Dia". Rosa tem um reduto muito forte em alguns bairros do Rio. Paes está de olho nos eleitores de Vista Alegre, Rocha Miranda, Irajá, Vila da Penha, Jardim América, Vigário Geral, Colégio, Coelho Neto, Honório Gurgel, Vicente de Carvalho, Cordovil, Vila Cosmos e Parada de Lucas.

Búzios e a eleição

A pré-candidata à Prefeitura de Búzios, Joice Costa (PP), em 3º nas pesquisas, em empate técnico com a segunda colocada, lançou a campanha onde a população sugere pautas pelas redes sociais. Depois, ela coloca para votação por enquete no Instagram e as duas ideias mais sugeridas da semana serão comentadas. Ela criou um Comitê de especialistas para debater o Turismo pós-pandemia na cidade. Foram convidados os empresários Ricardo Amaral e o Roberto Medina.

Ação da Aneprem

A Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal (Aneprem) entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o parágrafo 2º do artigo 9° da Lei Complementar 173/2020, que autoriza os municípios a suspenderem os repasses de contribuições previdenciárias para os Institutos de Previdência dos seus servidores até dezembro de 2019. A matéria é muito importante pelo risco de desequilíbrio que essa lei pode causar à previdência dos servidores de todos os municípios do país.

PICADINHO

Fundação Leão XIII inaugura, hoje (28), às 11h, nova unidade de atendimento ao cidadão no Cadeg, em Benfica.

Gerdau abre inscrições no Rio de Janeiro para curso gratuito de capacitação profissional apoiado pela Accenture e voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social.



A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil anuncia seu novo Representante no Rio de Janeiro, Andre Loyola, que tem 12 anos de carreira no turismo com passagens em redes como Belmond, BHG e atualmente Pestana.