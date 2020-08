Saiu a temida lista do TCE/RJ

Saiu hoje (27) a lista mais esperada do ano, que é a relação dos gestores com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Informe do DIA fez um levantamento com nomes conhecidos da política do Estado do Rio de Janeiro.



CAMPEÃO – Riverton Mussi, ex-prefeito de Macaé com 36 anotações;

VICE-CAMPEÃO - Núbia Cozzolino, ex-prefeita de Magé conseguiu 19 anotações;

TERCEIRO COLOCADO - Empatados: Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias e Alexandre Mocaiber, ex-prefeito Campos dos Goytacazes com 12 anotações cada um;

Outros nomes que também figuram na lista: Zito, ex-prefeito de Caxias, com 5 anotações; ex-prefeito de Japeri, Timor, com 3 anotações; Lindbergh Farias, ex-prefeito de Nova Iguaçu, com 2 anotações; Max Lemos, ex-prefeito de Queimados, também com 2 anotações; Nelson Bornier, ex-prefeito de Nova Iguaçu, com 2 anotações; Wagner dos Santos Carneiro (Waguinho), prefeito de Belford Roxo, com 1 anotação; e Jair Bittencourt, ex-prefeito de Itaperuna, com 1 anotação. Waguinho, atual prefeito de Belford Roxo, por irregularidades do tempo que era presidente da Câmara de Vereadores do município. Timor está na lista pela condenação de quase R$ 3 milhões no superfaturamento na merenda escolar que até hoje não foi pago e o Tribunal de Contas mandou inscrevê-lo na Dívida Ativa.

A lista será encaminhada para a Justiça Eleitoral, que analisará se eventuais candidatos estão inelegíveis ou não, podendo ocorrer exclusão ou inclusão de nomes em levantamentos posteriores.