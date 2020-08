Ceciliano: "querem contaminar a sucessão"

Tão logo tomou conhecimento das denúncias apresentadas pelo Ministério Público contra ele e a Alerj, na última sexta-feira (28), o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, conversou com a sua família para tranquilizar a todos e enviou um áudio de agradecimento pelos apoios recebidos ao seu círculo político. Ele fez um apelo de caráter pessoal: "Evitem fazer minha defesa pública, eu mesmo a farei em pronunciamento no plenário da Assembleia, às 15h, desta terça (1)". Ceciliano está convencido que está sendo vítima de um jogo político: "O que está por trás é uma coisa maior: É criminalizar a sucessão. É contaminar a sucessão no Estado do Rio. Não temos nada... nada... a esconder. Estão querendo criar um enredo para que nossa administração seja a continuidade da Furna da Onça e das outras operações. Estamos muito tranquilos, 'dizer que deputado que pede recursos para seu município está fazendo coisa errada, então teremos que criminalizar 513 deputados federais, 81 senadores' É um absurdo". Ceciliano separa as motivações de repasse de recursos da Alerj para o Governo Estadual nos anos 2019 e 2020. "No ano passado, o estado ainda vinha com problema de caixa, com risco de não pagar décimo-terceiro, folha, e a Assembleia Legislativa economizou R$ 421 milhões, que foram devolvidos ao Tesouro do estado. Em nenhum momento, devolvemos esse dinheiro com o compromisso de ser usado na Saúde, como disseram". Já sobre 2020, o político explicou: "sim, repassamos R$ 100 milhões para que o estado pudesse ajudar pequenos municípios no seu reforço de combate à pandemia. Até o dia hoje, economizamos R$ 230 milhões". Os assessores mais próximos de Ceciliano estão indignados com o que chamam de "injustiça": "Envolver Alerj nisso é surreal, pois todas as porradas na Saúde e no Governo partiram da Alerj". De fato, a abertura do processo de impeachment de Witzel foi voto quase unânime dos deputados estaduais, como também as pressões sobre o governador para demitir secretários como Lucas Tristão e a exigência da Alerj por mudanças de rumo na condução do Palácio Guanabara.

Firjan bajula Bolsonaro

Em nota oficial, a Firjan lamentou as "questões judiciais envolvendo praticamente todos os governadores que comandaram o estado nos últimos 20 anos". E, aproveitou para bajular o poder federal: "o presidente Jair Bolsonaro está atento ao que acontece no Rio e conhece a realidade do estado como poucos. Esta mesma realidade é conhecida dos ministros da Economia e da Casa Civil, do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente eleito do STF. São lideranças que conhecem profundamente os problemas do Rio, seu estado de origem ou adoção".

Doações para o Instituto Marielle

A família de Marielle Franco alcançou 50% da meta de doação de R$ 60 mil para construir umaEscola para jovens negras de periferias e favelas. E um Centro de Memória e Ancestralidade Marielle Franco. Mais informações no site do Instituto Marielle Franco.

Faça o teste

De hoje até sexta, a Prefeitura do Rio realizará a quarta etapa da testagem rápida para Covid-19 em comunidades cariocas. Mangueira, Complexo do Borel, Jacaré, Jacarezinho, Santo Cristo e Gamboa terão 3.200 moradores testados.

Drama da política e do poder

A velha raposa Jorge Pereira virá candidato a vereador no Rio. O curioso é que ele concorrerá diretamente com o seu filho, Jimmy Pereira. Farinha pouca, meu pirão, primeiro.

PICADINHO

Olivia Fürst encerra esta semana o ciclo de lives Chá das Cinco, com Felipe Santa Cruz, Rodrigo da Cunha Pereira e Andréa Pachá, sempre às 17h. No Instagram @oliviafurst.

Vereadores do Rio ouviram denúncias de mães sobre falta de manutenção e atraso de salários nos Centros de Referência da Pessoa com Deficiência.



Frequentador assíduo das missas dominicais da Paróquia de São Conrado, o ministro Benedito Gonçalves não tem sido visto ultimamente no local. Paroquianos se perguntam se é pelo excesso de trabalho ou por segurança, ou pelos dois.