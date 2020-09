Ex-prefeito tenta se eleger pela quinta vez

O pré-candidato Antônio Francisco Neto (DEM) já foi prefeito de Volta Redonda quatro vezes. "Eu pensei até em não ser candidato a prefeito, tinha desistido. Acho que já dei minha contribuição para a cidade. Mas o município atingiu um momento tão delicado que eu acho importante a minha participação", disse ele na live promovida pelo Jornal O Dia. Preocupado com os destinos da política estadual depois do afastamento do governador Wilson Witzel, Neto reconhece que o próximo prefeito terá um grande desafio pela frente. "Sabemos que vamos pegar um momento difícil. Nós já enfrentamos aquela recessão toda e eu era prefeito de Volta Redonda, mas eu acredito tanto na nossa capacidade de administrar com a experiência que nós adquirimos, que nós vamos conseguir dar a volta por cima. Eu vejo os pré-candidatos fazendo diversas promessas, mas hoje a cidade, não só Volta Redonda, mas o país todo, vai ser uma gestão de poucas promessas e de fazer a máquina funcionar. Volta Redonda tem diversas quadras, campos de futebol, postos de saúde, hospitais. Agora, o difícil é você gerir isso, administrar. Volta Redonda sempre teve uma Saúde que foi referência nesse país. Volta Redonda fez um estádio da Cidadania, que, na nossa época, recebíamos só para consulta com especialistas, exames de tomografia etc, todos os dias, quase 5 mil pessoas por dia. Volta Redonda não tinha consulta com especialista represada. A gente tinha uma equipe de profissionais a altura. Nós conseguimos avançar muito, porque as pessoas tinham compromisso com a população de Volta Redonda. E precisamos voltar a ter. É isso que a população de Volta Redonda espera. A gente lamenta muito o momento que o governo do estado está passando. Vamos precisar muito da ajuda do governo do estado, mas, principalmente, do governo federal. Acreditamos muito que nós vamos contar com a ajuda dele. Estou acreditando muito que nós vamos resgatar a auto-estima do povo de Volta Redonda".

Ovo da serpente

Em outubro de 2018, o deputado estadual Rodrigo Amorim indicou para o governador do Estado o nome de Fernando Ferry para a Secretaria de Saúde. Witzel não aceitou e cedeu ao pastor Everaldo, que disse: "como é possível o PSL indicar assim se o governo é do PSC". Sob este argumento, ele teria indicado Edmar Santos. Deu no que deu!

Salvando Vidas

Furnas destinou R$ 1,4 milhão ao projeto "Salvando Vidas" para beneficiar 12 hospitais no estado do Rio de Janeiro com equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros itens necessários aos profissionais que atuam no enfrentamento da Covid-19. As instituições de saúde, que atendem o SUS, ficam em Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes (4), Macaé, Resende (2), Três Rios e no município do Rio de Janeiro (3).

Ônibus da Liberdade

O vereador Célio Lupparelli (DEM) enviou requerimento de informações para a Prefeitura do Rio questionando atrasos nos repasses para a Transriver Transportes Ltda, que fornece o serviço Ônibus da Liberdade para as escolas. Segundo reclamações que chegaram ao gabinete de Lupparelli, a empresa teve que demitir 90% dos funcionários. O vereador quer saber qual a previsão de pagamento à empresa.

PICADINHO

Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense vai capacitar professores, estimular alunos, incentivar a proximidade com escritores do Rio, além de doar mil livros para 10 bibliotecas da rede pública.



Plataforma Fogo Cruzado registrou 289 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio, uma queda de 55% nos registros em relação ao mesmo período de 2019.



Complexo do Alemão recebeu doação de 22 toneladas de álcool líquido 70% da empresa Farmax através da ONG Voz das Comunidades.