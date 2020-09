Benevenuto Santos: "Conhecimento da administração pública é essencial"

O pré-candidato do Avante à Prefeitura de Volta Redonda, Benevenuto Santos, em entrevista veiculada na live promovida pelo jornal O Dia, defendeu a importância da qualificação profissional na administração pública. "Há um desvirtuamento do debate promovido pela classe política. Nós temos os mesmos vereadores há vários anos, várias décadas. Nós temos os mesmo atores. Não vou nominar. Como você pode imaginar que esse debate sobre uma qualidade na administração pública pode melhorar? É praticamente impossível".



Para Benevenuto, é importante o conhecimento sobre a administração pública. "Quando explico licitações para os meus alunos, eu digo o seguinte: vocês estão aprendendo como funciona para não cometer os erros e saber por que não dá certo. Quem estuda a lei de licitações sabe perfeitamente por que muitas vezes não dá certo o que o administrador está fazendo. Exemplo: uma dispensa de licitação. Dá para verificar quem realmente estuda isso, dá para verificar como essa dispensa pode gerar problemas. E verificamos isso no dia a dia. Dispensas caríssimas. Em época de Covid, o que mais teve é dispensa e que, provavelmente, o Tribunal de Contas vai se debruçar sobre isso no exame das contas no ano que vem, quando analisar as contas de 2020. Então, tirando esse problema de pandemia, que pode gerar até exageros. Nós temos que ter catálogo de boas práticas. Os grandes problemas na administração pública hoje e que geram corrupção são a questão da licitação, uma licitação transparente, escolher o modelo certo de licitação, se é tomada de preços ou concorrência, e a execução do contrato. É muito difícil para o administrador que quer acompanhar a execução do contrato, as medições da obra, a prestação efetiva do serviço, imagina para quem tem má vontade. Então, eu entendo que o conhecimento da administração pública é essencial".

No plano de Messina

O arquiteto e urbanista Carlos Murdoch, um dos coordenadores do Plano de Governo da pré-campanha de Paulo Messina a prefeito do Rio, celebrou o fato de todos os 51 pontos da carta aberta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com as diretrizes para a cidade, estarem contempladas no plano de governo, que está em fase de consolidação e, em breve, será registrado. "É sinal que estamos no caminho certo", afirmou.

Saiu a tabela com limites de gastos

O maior limite de gastos no estado do Rio de Janeiro será na capital, R$ 22.622.510,55, no primeiro turno, e R$ 9.049.004, no segundo turno. Já para vereador, serão R$ 1.594.577,38. Para prefeito, o menor limite de gastos será de R$ 123.077,42, e para vereador, R$ 12.307,75.

CPI para os Guardiões do Crivella

A Câmara tem 51 vereadores. Para aprovar uma CPI, precisa-se de 17 votos. O pedido da vereadora Teresa Bergher conseguiu 18 assinaturas só no primeiro dia.

Mudança de lado

O vereador Jones Moura, evangélico, assinou o pedido de abertura de CPI na Câmara para investigar os chamados Guardiões de Crivella. Mas o que se comenta é que ele pode retirar o seu nome, basta que o prefeito acene com um plano de cargos e salários para a Guarda Municipal.

PICADINHO

AEERJ debate Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões no Rio de Janeiro com a participação de Cleverson Aroeira, do BNDES, Jerson Kelman, da ANE, e Delmo Pinho, secretário de Estado de Transportes do Rio. Hoje (3), às 17h, no canal da AEERJ no Youtube.



MPRJ ajuíza ação para garantir o reembolso do valor pago pelos ingressos do Lollapalooza, evento adiado em função da pandemia.



Atrizes Nicette Bruno e Beth Goulart participam de live sobre Alzheimer, amanhã (4), às 19h30, no Facebook ou Youtube do Método Supera.