Prefeitura esclarece destino de respiradores cedidos para 25 cidades

"Para garantir transparência sobre os equipamentos comprados pela prefeitura para o combate à covid, a vereadora Teresa Bergher apresentou e a Câmara aprovou o projeto que cria um portal para publicação de tudo o que for adquirido durante a pandemia. Teresa quer saber, por exemplo, por que e para onde foram os respiradores que a prefeitura teria doado a outros municípios". Em resposta a esta postagem, recebemos o seguinte esclarecimento:

"A Prefeitura do Rio fez a cessão — não foi doação— de 522 equipamentos, entre respiradores, monitores e carrinhos de anestesia para 25 municípios fluminenses e para o Hospital Universitário Pedro Ernesto. A cessão dos equipamentos resultou na abertura de 271 leitos de UTI dedicados à covid no Estado.



O pedido foi encaminhado para a SMS pelas prefeituras para ajudar na abertura de leitos de UTI durante a pandemia. Foi aberto processo administrativo, que passou por avaliação técnica da SMS e, em seguida, foi submetido à análise jurídica da Procuradoria Geral do Município, com a posterior autorização do prefeito Marcelo Crivella.



Os equipamentos cedidos estavam em uso nos CTIs dos hospitais da rede municipal de saúde. Os aparelhos estão cedidos ao municípios enquanto durar a pandemia. Os itens foram substituídos pelos novos equipamentos comprados pela Prefeitura do Rio na China que chegaram nos meses de maio e junho".

Paes denuncia jogo sujo

O candidato Eduardo Paes (DEM) denuncia a colagem de cartazes em postes da cidade atribuída a ele para prejudicá-lo diante da fiscalização da Justiça Eleitoral. Ele pediu aos seus eleitores que tomem cuidado com este tipo de violação, provavelmente "praticada por adversários políticos".Paes conta com grupos de whatsapp para alertar o carioca.

Frente contra o reboque

O deputado federal Felício Laterça é autor da emenda que proíbe que carros sejam rebocados em blitz. Ele defende que os motoristas tenham 30 dias para sanar eventuais irregularidades. "Queremos o fim da máfia dos reboques", diz ele.

Samba no pé e política na veia

O intérprete do Salgueiro, Quinho, e a rainha de bateria da Beija-Flor, Raíssa, virão candidatos a vereador pelo Avante. Ela, em Nilópolis, e ele, no Rio. A passista Nilce Fran (DEM) é outra que quer ser eleita para o Palácio Pedro Ernesto. O presidente do Império da Tijuca, Antônio Marcos Teles, o Tê, também botou seu nome para jogo. E o diretor de Harmonia da Viradouro, Washington Silva (PSB), quer uma vaga na Câmara de Duque de Caxias.

PICADINHO

Theatro Municipal de Niterói apresenta, amanhã (9), às 19h, live do Projeto Clássicos do Samba, com o cantor Pedro Ivo. Transmitida será no Facebook do Theatro.

Prefeitura de Volta Redonda anula contrato de hospital com OS a partir de Ação Civil Pública da Defensoria.

William Reis, coordenador do AfroReggae, e Carol Meirelles fazem live, hoje (8), às 20h, sobre o audiovisual como resistência no Instagram @williamreis85