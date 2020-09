O vereador que quer ser prefeito

O pré-candidato à Prefeitura de Volta Redonda pelo Solidariedade, Washington Granato, disse que sua experiência no Legislativo, autor de mais de mil leis, fará a diferença. E prometeu melhorar a relação com os servidores e completa sintonia com a Câmara de Vereadores.



"O funcionário público vem sofrendo há mais de 20 anos com a forma de se tratar esse funcionário. Ele não tem aumento salarial há muitos anos. Precisa do PCCS [Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores] e não sai o PCCS desse pessoal. Para se ter ideia, onerou a folha de pagamento em R$ 100 milhões, R$ 110 milhões/ano, e não deu um sequer de aumento ao funcionário público. Vamos ter que sentar com o funcionário público e ser transparente. Nós vamos entrar com a crise econômica instalada, vamos ter que mostrar ao funcionário público, com muita lisura, o que é que está acontecendo para que a gente possa ter um diálogo e muita transparência para atender essa demanda. Meu pai foi funcionário público, então, eu tenho um carinho, respeito muito grande pelo funcionário público. Nós precisamos acertar a casa, inclusive para poder melhorar o salário do funcionário público, vamos criar clínica do funcionário público. Dá para se fazer tudo isso. Talvez, não dê aumento, mas o que a gente pode incorporar na melhor qualidade de vida e de trabalho do funcionário, nesse primeiro momento será feito", disse.



Granato falou ainda sobre a relação com a Câmara Municipal. "É muito difícil um governo não ter a maioria. Agora, você tem a maioria da forma que você quer. Se sua conduta não é boa, você vai trazer aquelas pessoas que têm essa linha de pensamento. Então, você vai ser refém da Câmara Municipal. Mas quando chega um prefeito, um gestor, que senta e tem um comprometimento e não tem vícios, ele começa a trabalhar de uma forma diferenciada. Você começa a atrair a confiança dos vereadores e do povo. O povo não aguenta mais vereador votando contra o povo, votando para si só".

Maldade com os Idosos

O prefeito de Japeri, Cezar Melo, vetou projeto de lei do vereador Cristiano Pingin (Avante), que garantia direito aos idosos com dificuldade de locomoção a fazer prova de vida em casa.

No mínimo estranho

A Câmara dos Deputados abriu edital de licitação para o dia 16 de setembro para compra de sofás, cama box casal queen size e cama box solteiro com auxiliar, novos e para primeiro uso. Detalhe: o edital não informa o valor de cada produto que será apurado com o oferecimento das propostas.

Olho no lance!

O professor convidado do MBA de Gestão de Negócios da Incorporação e Construção Imobiliárias da FGV, Roberto Lira, é um craque do setor. Ele garante: "Muito provavelmente, teremos os seis primeiros meses de 2021 favoráveis ao comprador. O mercado imobiliário de segunda linha antecipa o crescimento dos lançamentos imobiliários, o conhecido mercado de primeira linha".

Lavar a alma pós-Covid

Armed Nemr, empresário e vice-presidente do Cadeg, está feliz da vida depois que se curou do coronavírus. Ele lançará hoje (10), no Mercado Municipal do Rio de Janeiro, a sua pré-candidatura para vereador do município do Rio de Janeiro. Entre os assuntos que considera urgentes para a cidade estão: recuperação econômica do empresariado carioca, ordenamento público, intolerância religiosa, saúde, educação, esporte, cultura/economia criativa, emprego, qualificação profissional e habitação, já com propostas estruturadas.

PICADINHO

Secretaria de Saúde de São Gonçalo realizará, no dia 3/10, campanha de vacinação antirrábica.

Fundação Estudar abre inscrições para programa de estágio. Inscrições vão até dia 20 de setembro.

Instituto Informa avisa que não divulga pesquisas eleitorais.