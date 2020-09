O pré-candidato à Prefeitura de Volta de Redonda Hermiton Moura (Republicanos), único representante do bolsonarismo na cidade, disse que, se for eleito, vai armar toda a guarda municipal e que gostaria de ter um guarda ao seu lado para aumentar sua segurança. Ele também prometeu mudanças em cargos comissionados.

"Pelo menos 50% dos cargos indicados devem sair", adiantou uma das suas mais contundentes medidas. "A gente vai entrar e fazer uma limpeza na Prefeitura. Existem muitos cargos comissionados que são desnecessários. Se imagine no lugar de um funcionário público: imagina você ter feito um curso de especialização, ter feito provas para poder passar no concurso público, você passa e vai lá com o objetivo de trabalhar, de se desenvolver profissionalmente, e, de repente, entra uma pessoa indicada, uma pessoa do seu lado, que tem como chefe dele outra pessoa que não é aquela que é o seu chefe, ela não atende aquela pessoa, não tem obrigações de trabalho, está ali do seu lado fazendo absolutamente nada e, muitas vezes, ganhando muito mais que você. Como você se sentiria numa situação como essa? Então, não é uma questão de demissão, é uma questão de ser justo e colocar na prefeitura somente as pessoas que são, de fato, necessárias. Volta Redonda tem mais funcionários que não são concursados do que concursados na prefeitura".



"Vou [demitir comissionados]. Não [vamos abrir concurso]. A gente tem que analisar as contas da prefeitura primeiro. Não dá para chegar sem fazer essa análise. O objetivo é enxugar a prefeitura, diminuir os custos da prefeitura e dar o equilíbrio fiscal que, hoje, deve ter se perdido ainda mais. O equilíbrio fiscal já não estava adequado nas contas do dinheiro da prefeitura. A gente já estava gastando mais do que a prefeitura arrecada e havia necessidade antes da Covid de se fazer um ajuste nisso e não estava sendo feito".

Pesquisa em Itaboraí

Em Itaboraí, o pré-candidato a prefeito Marcelo Delaroli (PL) está em primeiro lugar na pesquisa do Instituto Opiniun na disputa ao cargo, com 19,8% das intenções de voto na pesquisa induzida. O instituto ouviu 800 eleitores entre os dias 27 e 28 de agosto e a pesquisa está registrada no TSE (RJ-04028/2020).

PROS anuncia nominata

Marcada para amanhã (12), a convenção municipal do PROS deve referendar o nome da deputada federal Clarissa Garotinho como candidata pela legenda à Prefeitura do Rio. O encontro acontecerá entre 9h e 12h, no Club Municipal, na Tijuca, Zona Norte. Na ocasião, será definida também a nominata com a lista de pretendentes ao cargo de vereador da cidade.

Defensor se aproxima de Bolsonaro

Algumas pessoas se surpreenderam ao ver postagem elogiosa ao presidente Jair Bolsonaro feita pelo combativo defensor público Daniel Macedo, que já lutou pelos índios no Rio. Ele explicou: "Foi publicada no DOU a mensagem presidencial encaminhada ao Senado Federal indicando o nosso nome para o Cargo de Defensor Público-Geral Federal. Agradeço aos meus queridos colegas defensores públicos federais que me escolheram para compor a lista tríplice. Ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança depositada". Macedo, assim como o presidente, é evangélico.

PICADINHO

Pesquisa do IFec RJ mostra que aproximadamente 155 mil empresários do setor de comércio e serviços fluminenses esperam algum aumento na demanda nos próximos três meses.



Pandemia diminui transplante de córnea no país. Dados da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos) mostram que, no primeiro semestre deste ano, o transplante de córnea diminuiu 55% em relação ao mesmo período de 2019.



MPRJ reitera pedido para suspensão de Lei Estadual que parcela débitos fiscais de devedores em recuperação judicial.