Evandro Glória: "É preciso controlar as finanças"

O contador Evandro Glória, pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de Volta Redonda, considera muito importante priorizar a parte financeira do município. "A nossa proposta é, nos primeiros anos de governo, sanear as contas públicas, controlar as finanças, de forma que não aconteça mais desvio de conduta. Com corpo técnico na área financeira e contabilidade pública, nós vamos conseguir sanear as contas públicas de Volta Redonda. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande em função da falta de comprometimento do administrador público. E é por isso que nós criamos a nossa visão, a nossa missão e os valores de um governo, se eleito. A nossa visão é ser referência municipal em gestão pública em que os cidadãos sejam respeitados por seus direitos fundamentais. Não vou abrir mão de entregar uma prefeitura melhor do que eu peguei. A nossa missão é sanear, controlar as finanças públicas, conforme diretrizes orçamentárias e investir na melhoria da qualidade de vida da população. Fazer um pacto com todas as lideranças do município de Volta Redonda, com o parlamento e o executivo municipal, para que nós tenhamos uma cidade melhor no desenvolvimento econômico e sustentável. E os valores que nós vamos pregar durante todo o mandato é a ética na política, responsabilidade fiscal e desenvolvimento humano, principalmente".

Ele é mais um que se preocupa com o grande número de cargos confiança. "Nós temos hoje 2.700 cargos comissionados na prefeitura. No cálculo que fiz, isso chega a R$ 115 milhões no final do ano. E a maioria desses cargos comissionados são de vereadores que solicitam ao prefeito, que é uma prática em todos os governos, isso é notório, e que incha o quadro da prefeitura. O que acontece quando há esse acordo entre o executivo e o legislativo em troca de favores? Isso prejudica o funcionalismo público, prejudica o funcionamento da máquina pública, onerando o município sem necessidade. Então, o cálculo que fizemos chega a R$ 11 milhões por mês de passivo com comissionados. É claro que o cargo comissionado é necessário para a administração pública. Mas o exagero provoca prejuízo para a comunidade. Isso não é ético".