O novo Secretário da Polícia Civil é bem relacionado

A primeira reunião do governador interino do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), foi com o núcleo de segurança. Em menos de 20 dias, ele acelera as trocas de comando em quatro secretarias ou órgãos com o mesmo status. A que causou mais surpresa foi na secretaria estadual de Polícia Civil, com a volta por cima do delegado Allan Turnowski em substituição do delegado Flávio Brito. Ninguém nega que agora no posto assumiu um "tira operacional", com bom trânsito com os Bolsonaro e apoiado pela comunidade judaica. De 2009 a 2011, na sua outra passagem pela Chefia da Civil, quando Allan Turnowski tinha poder declinante, sem aquela força de "mandar prender e mandar soltar", foram incontáveis suas reuniões no Clube Monte Sinai, na Tijuca. Nas redondezas se assistia um desfile de carros com dezenas de policiais armados que apoiavam o chefe quando passou a balançar no cargo. Logo depois, foi exonerado e caiu em desgraça, em meio a uma crise mal contada causada pela Operação Guilhotina, que prendeu 30 policiais — entre civis e militares — por suspeita de corrupção e ligação com bicheiros, milicianos e traficantes.

O que é fato é que o novo Secretário da Polícia Civil desloca-se bem em ambientes como Detran, Cedae, Assembleia Legislativa e poder executivo. O que mais se comentou ontem no Palácio Guanabara é que o experiente policial que já foi exemplo de renovação, quando entrou para Civil, pode ajudar Cláudio Castro a acalmar Brasília que, além da satisfação com o novo superintendente da Polícia Federal no Rio, espera o mesmo do novo ocupante no âmbito estadual. Já quanto à PM, o que se diz é que também vivenciará mudanças no alto escalão. Se está em busca de um nome forte para ser Comandante que domine 3 áreas: Operacional, Administrativa e Humana. Sobe a estrela de Luiz Henrique Marinho Pires, ex-chefe do Estado Maior, nº 2 na época da intervenção do Exército no Rio. Tranquilo, não gosta muito de dar entrevista, é ligado ao chamado PM3, Instrução e Planejamento.