Contra a fraude é melhor voto eletrônico ou impresso?

Por causa de uma conjunção de acontecimentos, o Rio de Janeiro, aos olhos do Brasil, parece ser a tradução de bandidagem nas ruas e no poder público. O sistemático afastamento de governadores e o noticiário repleto de milicianos e traficantes firmam ainda mais esta visão preconceituosa. As falas firmes do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a favor de punição dura contra corruptos e o esforço do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, em favor de uma eleição municipal limpa, ambos cariocas, sinalizam que, no discurso, estamos no rumo certo.

É bem verdade que sobre o voto eletrônico há sérios questionamentos sobre a tal infalibilidade da urna eletrônica. O então senador Roberto Requião foi o primeiro a questionar, e Flávio Dino e Brizola Neto depois chegaram a aprovar leis que, juntamente com a urna eletrônica, também se imprimiria uma porção de votos em papel para a necessidade de eventual auditoria. Ambas as leis caíram. A terceira tentativa foi de um tal deputado chamado Jair Bolsonaro. Ele aprovou, mas ela foi derrubada. Da esquerda à direita, surgem ideias de que só o voto eletrônico não seria o ideal.

Membro do diretório nacional do PDT, Osvaldo Maneschy é um conhecedor dos segredos do voto eletrônico desde os tempos do Governador Leonel Brizola e defensor de longa data da impressão dos votos. "Abre margem para fraude, porque se baseiam em software e máquinas de primeira geração", diz Maneschy. Como se vê, vem justamente do Rio de Janeiro tentativas de moralização, mesmo que o resto do país não perceba.