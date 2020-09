Alerj abre caminho para Cláudio Castro

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está experimentando a sensação de um eleito nos seus primeiros 100 dias. Ele se aproximou do presidente Bolsonaro, deu carta branca para o ministro Paulo Guedes indicar rumos para a composição da administração fluminense, e tornou-se ainda mais amigável ao senador Flávio Bolsonaro, o articulador político da família no estado. E pode-se afirmar, com certeza, que Castro conta com o importante apoio do presidente da Alerj, André Ceciliano.

Aos fatos: semana que vem, o processo de afastamento do governador Wilson Witzel será discutido em plenário da Alerj. E o caminho pela frente estará mais desimpedido. O fórum qualificado de deputados estaduais sacramentará o destino político do ex-juiz. Principalmente por isso, o apoio de Ceciliano será estratégico. E o que diz o núcleo de Ceciliano? Ele pretende dar governabilidade, ajudar o governo a acertar as finanças do estado, não tem pretensão de apostar na crise, não se meterá nas opções bolsonaristas de Castro e dará toda a segurança institucional pelo simples fato do Rio de Janeiro estar às vésperas da renovação do acordo de recuperação fiscal, do julgamento dos royalties em favor do Rio no STF e, para complicar tudo isso, o caos instalado pela pandemia de Covid-19. Em resumo, a Alerj que está na mão de André Ceciliano está de mãos dadas com o governador em exercício.