Chega ao fim a dupla dinâmica da direita

Em junho passado, Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch resolveram lançar a pré-candidatura "puro-sangue" do PSL à prefeitura do Rio. Andaram por toda a cidade, mostrando mazelas da gestão Crivella, nas redes sociais de ambos. Ocorre que dentro do partido, menos de 30 dias depois, já havia germinado a ideia de ter outro candidato. E o preferido acabou vencendo a luta interna: deputado Luiz Lima. Pelas costas de Amorim, segundo seus aliados, forças contra ele se articularam. Ele chegou a participar das lives de O Dia como pré-candidato. O mais votado na eleição anterior foi fritado. A sua ideia de ser o cabeça da chapa subiu no telhado. Knoploch com a força no controle municipal do PSL chancelou Luiz Lima. "Ele deixou uma ferida aberta", diz um direitista alinhado hoje com Crivella. Deu Lima, porque Amorim é considerado "radical": rasgou a placa da vereadora Marielle Franco, não conseguiu aceitação da maioria do partido e ainda permaneceu simpático com Wilson Witzel, satanizado pelo clã Bolsonaro. Caiu em desgraça. As alas "aliancistas" do PSL defendiam Lima, o presidente do diretório municipal resolveu mudar de lado. Viu na candidatura de Luiz Lima, ex-secretário de Leonardo Picciani (quando ministro dos Esportes na presidência de Temer), uma opção politicamente mais articulada.

Vozes vindas da direita dizem que Knoploch assumiu o comando da campanha e a chave do cofre. E já no dia seguinte optou "democraticamente" pelo voto dele próprio e não ouviu a nominata montada por Amorim. Cresceram os boatos de que há mágoa no ar e que os amigos, antes, não estão mais juntos. Procuramos os dois. Amorim não quer comentar. A assessoria de Knoploch adianta que "isso é fofoca. A amizade dos dois não está abalada, não tem um porquê disso, o apoio mútuo segue firme, a amizade segue forte, todos apoiando o Luiz Lima por ser o melhor candidato que o Rio tem".

Briga judicial em Niterói

Liminar do relator Gustavo Alves Pinto Ferreira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), pôs fim à intervenção no PSDB de Niterói. Com isso, o partido continuará apoiando a chapa de Felipe Peixoto (PSD) e Bruno Lessa (DEM) nas eleições deste ano.

Setor de eventos em desespero

Com seis meses de pandemia, a presidente da ABEOC Brasil, Fátima Facuri, alerta que o setor de eventos chegou ao seu limite. "Não nos enxergam pelo ponto de vista social, com nossos 12 milhões de empregos gerados e, claro, a esta altura totalmente ameaçados, e nem pelo que representamos para a economia, antes e pós-pandemia". Ela fala da falta de apoio dos governos estaduais e municipais. "Temos solicitado um faseamento do setor para que possamos retornar gradativamente, mas esbarramos no total desconhecimento de nossa cadeia produtiva por parte do poder público", reclama.

Palestrante confirmado

Economista e ex-governador do estado do Espírito Santo, Paulo Hartung é um dos palestrantes confirmados no 19º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem, que vai acontecer de 23 a 25 de novembro, no Hotel Windsor Barra, no Rio. Na palestra, Hartung falará ao público sobre a importância do ajuste fiscal no equilíbrio das contas públicas e, em especial, na previdência do servidor público.

Tribunal de presidente novo

O vice do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Nascimento, será o novo presidente do TCE. Já tem uma movimentação nesse sentido com uma equipe de transição.

PICADINHO

Terminais Menezes Côrtes e Américo Fontenelle vão receber ações de combate à Covid-19, promovidos pelo Sest/Senat, Fetranspor e Rio Terminais, nos dias 24 e 25.

Evento da FGV marca o lançamento de novos cursos gratuitos online sobre transformação digital na Educação e comunicação do professor, amanhã (22), às 10h, no Youtube.



Delícias do Brasil é realizado a partir de hoje (21) com chefs representantes das cinco regiões do país e exalta a gastronomia nacional. Evento é promovido pelo Sesc RJ e Senac RJ.