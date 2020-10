Por Nuno Vasconcellos

Publicado 19/10/2020 05:00 | Atualizado 19/10/2020 19:11

Hoje se inicia uma nova fase para este jornal e para o Informe O Dia — coluna que passo a assinar a partir desta edição. Mais do que o orgulho por passar a responder por este espaço que, ao longo dos anos, conquistou voz ativa na política do Rio de Janeiro, me estimula a responsabilidade de continuar oferecendo ao leitor informações relevantes e confiáveis.

O Rio mais do que nunca precisa de um jornal com credibilidade, que mantenha seus leitores a par do que se passa na cidade e também no estado. Num mercado cada vez mais global, a informação local vem perdendo espaço e relevância. Perder contato com a própria realidade é o primeiro passo para que o cidadão perca o controle do que está sob seu próprio olhar. A corrupção se instala e os poderes paralelos tomam conta do poder.

Isso, infelizmente, tem acontecido no Rio. E, para que mude, é urgente envolver e dar voz à população. E trazê-la para participar mais ativamente do processo de escolha dos seus representantes. O Dia, cada vez mais, tem sido um porta-voz dessa dinâmica!

Em nome desse objetivo, a editora O Dia lançou este ano um projeto destinado a promover e valorizar a informação local. A despeito das condições específicas impostas pela pandemia da covid-19, o projeto já foi implantado em 25 cidades do Rio de Janeiro. A meta é chegar no próximo ano a um total de 50 municípios. O objetivo é inverter a hierarquia da informação: ao invés de tentar impor o conteúdo de cima para baixo, o objetivo é ouvir o que a base da pirâmide tem a dizer aos que estão no topo.

A nova orientação do jornal também vale para esta coluna. Nela, informações de qualidade serão levantadas por mim e por uma equipe de jornalistas que, sob minha responsabilidade, manterá o leitor atualizado sobre o que se passa na capital e nos demais municípios. O jornalista Sidney Rezende, que respondeu por este espaço, continuará integrado à equipe e responderá pela coluna nos finais de semana. Espero honrar todos os nossos leitores e também os jornalistas que me antecederam e transformaram o Informe O Dia num exemplo de espírito aberto, de crítica responsável e de denúncia do que merece ser denunciado. Este é e continuará sendo nosso compromisso.





Programa "Arquiteto da Família"

Publicidade

O candidato governista à prefeitura de Niterói, Axel Grael, divulgou seu Plano de Governo com 12 compromissos. O principal é o Renda Básica Temporária até a chegada da vacina. Grael também prometeu melhorias habitacionais e criação de novas ruas internas que melhorem a vida da população mais pobre. A ideia é criar o "arquiteto de família".

Ginástica Presente

Publicidade

Os bairros de Copacabana, Lagoa, Ipanema, Barra da Tijuca, Bangu e Méier passam a contar, a partir hoje (19), com o “Viva Melhor com Segurança Presente”, projeto que oferece aulas de ginástica a idosos. A iniciativa foi lançada em setembro, no Aterro do Flamengo, pelo Governo do Estado.

O voto do samba vem aí

Publicidade

Apesar de (ainda) não haver uma posição oficial da Liesa, escolas de samba estão aderindo abertamente à campanha de Eduardo Paes, como o Salgueiro e a Vila Isabel. Vocês lembram que, na eleição passada, a Liesa apoiou Crivella. E se arrependeu: logo depois, veio o corte das subvenções dos desfiles.

Palavra oficial pela mobilidade urbana

Publicidade

Balanço da Secretaria Municipal de Transportes durante os sete meses de pandemia: 77 linhas de ônibus que estavam inoperantes voltaram a circular, 12 linhas tiveram reforço na frota, 916 ações foram realizadas e 4.602 multas foram aplicadas por irregularidades no transporte de passageiros e desrespeito ao CTB.