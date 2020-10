Glória Heloiza é candidata do PSC à Prefeitura do Rio. Reprodução/Instagram

Por O Dia

A candidata do PSC à Prefeitura do Rio, Glória Heloiza, se eleita, quer uma administração do município com governança e compliance. Glória Heloiza também enfatizou a necessidade de buscar dinheiro novo para investimentos na cidade a partir do ano que vem.



"O que vou fazer no primeiro dia de governo é trabalhar muito, buscando parcerias, saindo do meu gabinete, para que nós possamos trazer receita nova, dinheiro novo, e investir no Rio de Janeiro, que é uma cidade que, muito provavelmente, tem questões financeiras que precisam ser realmente revistas em função de todas as gestões do passado, que deixaram a cidade num estado de insolvência. Quero dizer que existe solução e no meu primeiro dia de governo, eu vou implementar um gabinete realizado de forma permanente com muita governança, governança através das ações de compliance, que é justamente fazer o certo, cumprindo as normas, de forma que a ética predomine, de forma que a transparência realmente seja um instrumento, onde a população vai verificar que o uso do dinheiro público será o uso de forma qualificada. Uma gestão transparente, com ética, de forma permanente, em todas as secretarias. Dessa forma, nós vamos gerar credibilidade da nossa gestão administrativa, que será uma gestão profissional que vai visar buscar dinheiro novo para que a cidade do Rio de Janeiro tenha todos os serviços funcionando com a qualidade que jamais se viu anteriormente. Estamos falando de uma gestão de qualidade profissional, promover a possibilidade de trazer dinheiro novo. Podemos colocar na possibilidade de valorização daquilo que hoje realmente é importante para que a cidade volte realmente a funcionar, a gerenciar, não só os serviços, mas gerar mais recursos. Estamos falando do turismo e da indústria da cultura, porque essa indústria realmente traz a possibilidade de empregabilidade imediata para todos os cariocas e faz circular a serviços e, com isso, vamos conseguir trazer receita financeira para o nosso município".

Prefeito de Tanguá reage ataques

O candidato a prefeito de Tanguá Rodrigo Medeiros (PP) esclarece que ele jamais foi condenado em primeira ou segunda instâncias, não sendo verídica a informação difundida por adversários. Informa, ainda, que "pela ausência de qualquer decisão transitado em julgado, o pedido de impugnação da coligação 'Tanguá Melhor Para Todos' carece de amparo legal, tendo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) já se manifestado pelo deferimento da candidatura de Rodrigo Medeiros, em Tanguá".

Neto diz que vai recorrer

A Justiça Eleitoral impugnou o pedido de registro de candidatura de Antônio Francisco Neto, para concorrer ao cargo de prefeito de Volta Redonda. A decisão ainda cabe recurso. Antônio Francisco Neto afirmou que a sua candidatura seguirá normalmente e que irá ao TRE-RJ. Neto já administrou a cidade por quatro mandatos.

Twittadas do Nuno

A polícia de Angra dos Reis realizou operações para combater o tráfico de drogas na região. Armas, drogas e até uma granada foram apreendidas. O Disque Denúncia está sendo um grande aliado neste enfrentamento e, por isso, as autoridades pedem apoio na divulgação: 0300 253 1177.



O município de Porto Real realiza um trabalho que parece bem sucedido no controle da Covid-19. Está testando sua população e, dados divulgados no domingo, mostram que nenhum novo caso foi registrado. Merece reconhecimento.



O acidente com um morto no Aterro do Flamengo, infelizmente, é mais uma das tragédias anunciadas do Rio. Quem passa no local sabe que a pista vira um sabão com chuva. Ontem falei sobre isso, mas vou repetir: os governantes precisam trabalhar com prevenção!