Cedae Tomaz Silva / Agência Brasil

Por O Dia

Há um movimento de bastidor na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro muito forte no sentido de blindar o governador Cláudio Castro e ajudá-lo no seu esforço de fortalecimento no posto. A onda pró-Castro cresceu, ao contrário do humor de parte do mercado, quando ele optou por olhar a privatização da Cedae com outros olhos. Neste sentido, caiu muito bem na Alerj a sinalização de que o governo do Rio de Janeiro precisava revisar o modelo anterior. O governo entende que o que foi proposto não traz vantagem para o estado. O certame, inicialmente marcado para dezembro, foi adiado para o começo de 2021, após ajustes e audiências públicas. Nem todos os 64 municípios atendidos pela Cedae aderiram ao modelo de concessão, cerca de 90% da população seria contemplada com novos contratos de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. "Eu já cobrei ao BNDES essas respostas. O Rio já fez maus negócios por pressa e pela questão financeira e não faremos isso de novo", disse Castro a jornalistas há uma semana.

CASTRO TEM APOIO DE VICTER

O ex-presidente da Cedae Wagner Victer disse que "é correta decisão do governador em exercício Claudio Castro em suspender o leilão da CEDAE na modelagem proposta pelo BNDES. O modelo sugerido tem fragilidades primárias do ponto de vista operacional, não guarda coerência com outras modelagens adotadas no país como a própria AP5 feita pelo BNDES", diz ele. Para Victer, "a decisão do governador é corretíssima pois tem caráter asséptico em um processo que soava no mínimo estranho. Este modelo atual não vai gerar redução de tarifas e não trará os investimentos esperados. O modelo ideal são PPs em esgoto, para Baixada Fluminense e região de São Gonçalo."



Golpe da clonagem

A candidata à prefeitura do Rio Renata Souza mandou um alerta para seus amigos: "Amores, tive meu celular clonado e estão mandando mensagens em meu nome com pedido de dinheiro, algumas mensagens dizem que mudei de número com a minha foto e pedem para salvar. Peço, por favor, que desconsiderem e até denunciem o suposto novo número. Estou enviando a mensagem para todos meus contatos".

Bate-Papo com candidatos

A Fecomércio RJ lança, hoje (3), em seu canal do Youtube, a série Bate-Papo com Candidatos, realizada em parceria com sindicatos que representam o comércio fora da capital. Participam candidatos à prefeitura de Cabo Frio, Itaperuna, Nilópolis, Petrópolis, Rio das Ostras, São João de Meriti, Três Rios e Niterói.

Twittadas do Nuno

Hoje acontecem as eleições nos EUA. O resultado das urnas impacta todo o mundo, principalmente em momentos de crise. No Brasil, a decisão pode influenciar em como será a relevância do nosso país no cenário mundial. Que todos por lá votem conscientes, como devemos fazer por aqui.



Em momentos chuvosos, um dos programas dos cariocas é ir ao shopping. Um amigo da coluna, que esteve em um shopping da Zona Sul, me contou da tristeza ao ver tantas lojas fechadas. Até as tradicionais Lojas Americanas e Saraiva fecharam suas portas. O Rio clama por atenção.



A possibilidade de os moradores do Rio voltarem a ter esgoto na água, a tal ‘geosmina’, é absurda! A população precisa criar voz e lutar contra essa hipótese. Não há mais espaço para outra crise sanitária.