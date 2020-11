Marcelo Crivella defendeu um forte programa de saneamento básico Ricardo Cassiano

Por O Dia

Na live promovida pelo jornal O Dia, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, voltou a tratar um problema muito importante para a cidade.

"As comunidades precisam urgentemente de saneamento. Não é de agora. Eu tentei desde o primeiro dia um acordo com a Cedae. A companhia de esgoto do estado está para ser privatizada. O problema é que ela não cumpre a missão de fazer coleta e tratamento de dejetos humanos. A Cedae arrecada no Rio de Janeiro alguma coisa em torno de R$ 1,8 bilhão. E não investe aqui. Ela investe em outros lugares do estado. Eu não tenho nada sobre ela investir em outras áreas do estado, na Baixada Fluminense, mas ela não pode deixar de investir no Rio também. Lá em São Paulo, a Sabesp, que é a Cedae dos paulistas, ela paga 7,5% de royalties para a capital. Aqui, se pagasse a mesma coisa, nós teríamos R$ 180 milhões, em torno disso, para fazer investimento em saneamento nas nossas comunidades. E não conseguimos, porque a Cedae não paga nada. Pelo contrário. Ela pega os dejetos e coloca na rede pluvial. Ela não constrói redes próprias, ela joga na minha rede; a rede do município é essa que pega a água de chuva. Ela joga na nossa rede e causa um terror. É um desastre ecológico. Agora, com a privatização da Cedae, o município entrou na Justiça. Nós fomos ao tribunal pedindo para que a Cedae pague ao Rio de Janeiro os royalties que se pagam em tudo que é canto do mundo. E se for o caso de ser privatizada, aquela empresa que comprar a Cedae precisa negociar com o Rio de Janeiro os investimentos que serão feitos aqui, porque nós somos o maior cliente da Cedae e temos um péssimo serviço".

Tranquilidade na Justiça

Os advogados de Wladimir Garotinho, candidato a prefeito de Campos que teve registro deferido pela Justiça, estão tranquilos e garantem que ação não afeta sua campanha. A assessoria jurídica cita que não há risco de, caso eleito, Wladimir Garotinho não tomar posse ou ser afastado do cargo, porque há entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que o titular da chapa não pode ser alcançado por uma condição de inelegibilidade superveniente imposta apenas ao vice-prefeito.

Movimento pela educação

A Alerj vota na quinta-feira (5) projeto de lei do deputado Filipe Soares (DEM), que cria o Programa Estadual de Incentivo à Educação para alunos de baixa renda em instituições de ensino particulares no estado do Rio de Janeiro. Se aprovado, as instituições que aderirem ao disposto na lei receberão o selo "Escola Solidária".

Mobilização dos pretos

Há um movimento que começa a crescer no Rio de Janeiro entre os negros que preferem ser chamados de pretos em favor de se votar em pessoas com a mesma identidade. A produtora e atriz Sol Miranda tem feito lives nas redes sociais justamente com este viés: "Eu voto nas pretas: a pauta é cultura".

Freixo quer eleger ex-assessora

O deputado federal Marcelo Freixo está mobilizando suas bases para eleger uma das lideranças negras do Rio para vereadora. Mônica Cunha foi coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, cargo ocupado também por Marielle durante a presidência de Freixo. Mônica acumula mais de 10 parlamentares em sua base de apoio.

Twittadas do Nuno

Parabenizo a operação para coibir o tráfico de drogas e os roubos em Teresópolis. Ações como essa, que incluem a prisão de líderes do tráfico, acalmam a população e repercutem em todo o Estado.



A violência que marca as eleições do Rio é muito preocupante. O vereador Zico Bacana passa bem, mas duas pessoas morreram após o carro em que estavam ser alvejado por 15 tiros. Além delas, um candidato e uma cabo eleitoral foram mortos em outubro. Um retrocesso que pede medidas firmes para ser inibido.



O Rio entra na última fase das medidas contra a Covid-19. Entre as liberações, a mais relevante é a possibilidade de a Rede Municipal retomar as aulas. Crianças e pais precisam disso, mas é fundamental entendimento entre as partes, para essa nova etapa ser feita de da melhor forma possível.