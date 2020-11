Museu de Arte do Rio será sede de encontro futurista Thales Leite

Por O Dia

Publicado 05/11/2020

Uma nova leva de políticos ligados à tecnologia vai tentar uma vaga na Câmara de Vereadores. Um evento no Rio, que começa dia 18 de novembro, trará conferências sobre as transformações dos negócios e da sociedade. A iniciativa será 100% online e gratuita. Com o tema "Os Futuros Desejáveis", o evento será transmitido diretamente do MAR - Museu de Arte do Rio, pela plataforma Netshow.me. São 18 convidados que debaterão os seguintes temas: Um Futuro Mais Eficiente; Um Futuro com Propósito; Um Futuro Mais Humano; Um Futuro Mais Inovador. As inscrições já estão abertas e podem no portal www.futuro-rio.com.

Os futuros legisladores estarão de busca de soluções práticas a estas questões, reunindo quatro universos que compartilham conhecimentos e experiências para fortalecer o ecossistema da inovação: empresas de tecnologia, startups, empresas em transformação e o mundo acadêmico e institucional. "O ponto central é entender como a tecnologia transforma o mundo e, particularmente, o mundo dos negócios", diz Xavier Leclerc, curador da Conferência.



Para Leclerc, cada indivíduo tem seu próprio entendimento sobre o que é "um futuro desejável", seja ele mais produtivo, mais humano ou sustentável. "O propósito do evento é favorecer a conscientização do futuro que, em conjunto, queremos construir usando as possibilidades imensas que a tecnologia oferece. Os acontecimentos do ano de 2020 ampliaram de maneira exponencial as possibilidades que o chamado mundo online poderia alcançar e fomentar”, afirma.

Linha dura

O gabinete do deputado Alexandre Freitas (Novo-RJ) ganhou reforço para atuar na fiscalização. Contratou o delegado da Polícia Civil do Rio Roberto Lisandro Leão, que vai coordenar a área investigando desvios no estado e na capital fluminense.

Prefeita de Barcelona apoia Renata Souza

A prefeita de Barcelona, Ada Colau, entrou na campanha municipal do Rio de Janeiro. A catalã declarou seu apoio à candidata Renata Souza (PSOL) à prefeitura da cidade. "O Brasil está vivendo um momento muito difícil, e o Rio em particular, está resistindo à política de medo, de ódio de Bolsonaro, que põe a vida das pessoas em perigo. E, frente a isso, necessitamos de uma candidata mulher, forte como Renata Souza, que pode combater as máfias, que pode defender a vida e conquistar um futuro de esperança".

Mulheres na eleição

A ONU Mulheres deu apoio financeiro e institucional ao projeto do Instituto Alziras "Mulheres Nas Eleições", que reunirá dados inéditos sobre quatro temas: Mulheres e Partidos Políticos, Campanha de Mulheres em Tempos de Pandemia, Financiamento de Campanhas de Mulheres nas Eleições de 2018 e Violência Política de Gênero. O primeiro estudo a ser publicado será "Prefeitas Brasileiras e os Partidos Políticos".

Twittadas do Nuno

Hoje, o Tribunal que julga o processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel, decidirá se aceita, rejeita ou arquiva a denúncia contra o ex-juiz. O processo é longo, mas essa fase ditará o rumo na política do Estado do Rio.



Inexplicável a decisão da Supervia de reduzir o número de viagens diárias de trens em todos os ramais justamente quando a flexibilização das medidas contra a Covid-19 deve aumentar o número de passageiros. Se você é usuário, compartilhe comigo sua opinião sobre a mudança.



Estamos chegando perto das eleições! Relembro que informação é a principal ferramenta para o voto consciente. Além disso, o ato de votar talvez seja um dos únicos em que você está 100% seguro do anonimato. Não aceite ser intimidado!