João Maurício, presidente estadual do PT Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 05:00

"O PT vai barrar o fascismo em favor da democracia e pelo Rio. Fora Crivella. O nosso voto em Eduardo Paes será crítico". A afirmação é do presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João Maurício. Afinado com a cúpula dirigente, ele expressa o sentimento do homem forte da legenda, Washington Quaquá, que foi prefeito de Maricá por 2 mandatos, elegendo-se em 2008 e ganhando a reeleição em 2012. O sucessor de Quaquá também comunga do mesmo pensamento, o agora recém reeleito Fabiano Horta. João Maurício será um voto importante na reunião que acontecerá hoje no Rio e que envolve o diretório municipal, estadual e representantes da direção nacional. O "nosso voto será crítico", diz o dirigente.

Questionado se o apoio a Eduardo Paes não poderia prejudicar uma eventual articulação nacional visando a sucessão presidencial, já que Paes é do DEM e a agremiação é uma das forças da centro-direita, Maurício garante que não. "Nós precisamos tirar o Crivella", reafirmou.



SÃO GONÇALO



Além da capital, o PT do Rio também está atento à sucessão em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde a disputa foi para o segundo turno. O candidato Dimas Gadelha (PT) levou 31,36% dos votos válidos e vai disputar com Capitão Nelson (Avante), que teve 22,82%. João Maurício diz que lá o petista está sendo vítima de fake news, o que tem prejudicado o bom andamento legal do pleito. Dimas chegou a registrar na delegacia um boletim negando que o partido vá implantar a "ideologia de gênero no município". O petista disse que tudo não passa da "velha política" tentando prejudicar a tranquilidade eleitoral.

Enfrentamento da crise econômica

O plenário da Alerj vota hoje (18) o projeto de lei, do deputado André Ceciliano, que institui o programa de enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia no estado do Rio de Janeiro. Objetivo é estabelecer mecanismos e facilitar o enfrentamento da crise econômico financeira do pós-pandemia pelos diversos setores econômicos do Estado.

Filhos dos profissionais de educação

O deputado Jorge Felippe Neto coloca hoje (18) para discussão na Alerj um projeto de lei que garante a matrícula de filhos ou dependentes legais dos profissionais da educação infantil na rede pública de ensino do estado.

Mais educação

Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, se reúne hoje (18) com Antonio Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio RJ, e visita o Senac Copacabana, unidade recém reaberta. A iniciativa visa dialogar com instituições de ensino de educação profissional e tecnológica do Estado do Rio de Janeiro.

Punição por maus tratos

Policiais do Méier Presente prenderam nesta semana uma idosa suspeita de explorar e maltratar animais. Ela vai responder por crime de maus-tratos e estelionato. O caso foi denunciado no mês de julho ao presidente da comissão de defesa dos animais da Câmara Municipal, vereador Luiz Carlos Ramos Filho. O vereador chegou a fazer uma operação com funcionários da Subsecretaria Municipal de Bem Estar Animal, numa localidade no morro da Covanca, onde foram encontrados vários animais famintos, acorrentados no meio da mata, bebendo água suja e comendo pipoca e alimentos podres.