O PDT tem reafirmado que decidiu pela neutralidade na eleição de segundo turno do Rio de Janeiro. Muito por conta sobre o que pode acontecer na definição da eleição nacional pela presidência da República em 2022. Para evitar o constrangimento em apoiar alguém do DEM, a cúpula brizolista prefere a equidistância municipal momentânea. Embora muitos partidos de esquerda e centro-esquerda tenham a tendência de apoiar Eduardo Paes (DEM) para que Marcelo Crivella (Republicanos) não seja reeleito, e, por consequência deem vitória para o bolsonarismo, o presidente do PDT, Carlos Lupi, amigo pessoal de Paes, bem que gostaria da aproximação paroquial.



O PDT NÃO ESTÁ UNIDO



"Tem uma crise nos bastidores do partido", disse à coluna um membro do diretório. O que se comenta neste grupo dissidente a favor de Eduardo Paes é que a deputada Martha Rocha está sendo chamada de "autoritária". O que se comenta é que a delegada estaria magoada por ter sido associada a Sérgio Cabral e acusada durante a campanha de leniente no seu ofício. O que mais marcou este grupo dissidente é que na primeira entrevista após a apuração do primeiro turno ela antecipou que não iria apoiar o ex-prefeito. Ocorre que ela "não fez consulta a ninguém como se fosse acima do partido".

Retaguarda com chumbo grosso

A vereadora Teresa Bergher entrou de cabeça na campanha de Eduardo Paes. Já teve duas reuniões com os estrategistas do candidato para traçar a melhor forma de apoiá-lo. A vereadora pediu atenção a atuação de fiscalização das contas públicas. O apoio de Teresa é considerado fundamental, para dar ainda mais arsenal de guerra à campanha de Paes.

Como será o debate da Bandeirantes

A Band Rio realiza hoje (19) o debate entre Eduardo Paes e Marcello Crivella, mediado pela jornalista Mariana Procópio. O confronto começará às 22h30 com encerramento previsto à meia-noite. Quatro temas centrais serão discutidos: segurança, mobilidade, saúde e educação. Em seguida, virá o que está sendo chamado de "quebra queixo', antecedendo uma análise de cientistas políticos convidados.

Reabilitação para curados da covid-19

O projeto de lei que autoriza o poder executivo a construir e/ou reaproveitar equipamentos públicos para criar centros de reabilitação para pacientes curados da covid-19, de autoria do deputado Márcio Pacheco, será discutido hoje (19) na Alerj.