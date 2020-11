Deputado Dr. Luizinho lidera Comissão de Enfrentamento à Pandemia na Câmara. Divulgação/Câmara dos Deputados

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 20/11/2020 05:00

O deputado federal Dr Luizinho (PP), presidente da Comissão Externa da Câmara destinada a acompanhar o Enfrentamento à Pandemia e que também deverá assumir a Presidência Estadual do Partido Progressista no próximo ano, irá inovar. Ele fará uma reunião, na próxima semana, com os 11 prefeitos eleitos pelo PP com foco em implementar um plano de logística para quando a vacina estiver pronta. Dentro da pauta está a eventual vacinação na residência para pessoas sem mobilidade.



Inicialmente ele se reunirá com os prefeitos eleitos do seu partido, para, futuramente, apresentar o plano e abrir um diálogo com autoridades de outras legendas, numa grande frente em favor da saúde e contra o inimigo comum, o coronavírus. O desejo é que o PP lidere uma grande frente na elaboração do plano de logística, agindo preventivamente, para que possa atender o máximo possível da população. A mobilização suprapartidária quer inaugurar um novo tempo na política com a chegada de lideranças que tomam posse em janeiro.



"NÃO CABE POLITIZAÇÃO"



Durante reunião na última terça-feira da Comissão presidida por Dr. Luizinho, a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) falou sobre não se politizar as vacinas. No Brasil, quatro delas estão com ensaios clínicos da fase 3.

"A vacina não é de governo nenhum. A vacina precisa de tecnologia, eficiência e segurança. Não importa a nacionalidade da vacina, desde que seja segura e eficaz e que defenda a vida do nosso povo, de todos os povos, da humanidade, e, para nós, particularmente do povo brasileiro. Então, não cabe ideologização, politização, polarizações de nenhum tipo. Nós queremos é que as coisas aconteçam", disse a deputada.

Paes e os evangélicos progressistas

Eduardo Paes Vanessa Ataliba / Parceiro/Agência o Dia

O candidato do DEM, Eduardo Paes, já foi avisado que ele será procurado por lideranças evangélicas progressistas que se abrigam nas igrejas batista, episcopal, presbiteriana, metodista e anglicana. Tem gente próxima a Paes que já esperava este aceno no primeiro turno. Antes tarde do que nunca.

A convergência dos diferentes

A Alerj aprovou o projeto que prevê que alguns dos principais serviços públicos sejam oferecidos em ambiente virtual - seja através de site ou de aplicativo. A proposta, do deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL), foi elogiada até pela bancada do PSOL, com quem o parlamentar já travou vários bate-bocas na casa. Agora segue para a sanção do governador.