Pesquisa Datafolha deste ano aponta que 50% dos brasileiros são católicos, 31%, evangélicos, e 10% não têm religião. Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres representam 58% dos evangélicos e são 51% entre os católicos. Concluída a apuração das eleições municipais em todo o Brasil, já é possível se verificar que influência de religiosos no pleito foi superestimada pelos governantes e políticos. O presidente, governadores, prefeitos e candidatos achavam que o apoio religioso seria decisivo. E isto não aconteceu na dimensão projetada.

Alguns estudiosos de religião apostam que "o neopentecostalismo está desgastado". Eles dão alguns exemplos: aqui no Rio, o deputado Otoni de Paula, eleito com mais 100 mil votos e 1 milhão de seguidores, não elegeu o pai. O pastor Silas Malafaia apoiou para vereador Alexandre Isquierdo, que suou a camisa para se eleger no Rio. O mesmo aconteceu com o Apóstolo Waldemiro Santiago, da Igreja Mundial, que não elegeu vereador o afilhado Matheus Floriano (PSD). A Igreja Católica não elegeu um aliado. No segmento Espírita, não existe mobilização específica, como a dos evangélicos. Uma coisa é o discurso contra a intolerância, outra coisa é o discurso de que "espírita vota em espirita" como fazem os neopentecostais. Chamou atenção a distância da eleição por parte das igrejas tradicionais (presbiterianos, batistas, metodistas e adventistas). E os poucos desse segmento que participaram, optaram pelo Eduardo Paes.

O Ministério Público e a Alerj vão fazer um pregão eletrônico na quarta-feira (25) para escolher o operador da folha de pagamento pelos próximos 5 anos nos dois órgãos. Os recursos arrecadados pela Alerj vão ser utilizados na melhoria do parque de informática e na transformação do Palácio Tiradentes num centro cultural. A condução da licitação é do MPRJ.

Futuro do setor de eventos

A pandemia atingiu duramente a indústria de eventos. Por conta disso, a Abeoc realiza nos dias 2 e 3 de dezembro o evento "Talks & Expo", no formato online, para tratar o futuro do segmento diante do "novo normal", e contará com 12 palestrantes. Além disso, a feira possibilitará a exposição, divulgação e promoção de produtos, serviços, marcas e empresas, além da implementação de negócios.