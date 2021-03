Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro terá eleição na segunda-feira. Divulgação

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 12/03/2021 05:00

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizará, na próxima segunda-feira, a sessão solene de eleição e posse do novo presidente do Tribunal. Na primeira parte da sessão, o desembargador estadual Elton Martinez Carvalho Leme tomará posse como membro da Corte Eleitoral para um mandato de dois anos. Pela Constituição da República de 1988, apenas os dois membros titulares da Corte que ocupam as vagas destinadas aos desembargadores estaduais podem concorrer à presidência. Assim, os candidatos naturais são o atual vice-presidente e corregedor do TRE-RJ, desembargador Cláudio Luís Braga dell'Orto, e o próprio desembargador Elton Leme.



A exemplo do presidente que deixa o posto, Cláudio Brandão, o desembargador Cláudio Luís Braga dell'Orto, o mais cotado para assumir o posto, também é tido como conciliador, muito educado e dinâmico nas suas ações. Ele está ciente que terá que começar já a organizar o processo eleitoral de 2022. Antes, o novo presidente do TRE irá elaborar o planejamento para o retorno presencial dos servidores, tão logo a pandemia passe para um estágio menos hostil. Não só Braga dell'Orto terá que organizar os processos virtuais como também precisará estabelecer quais serviços ainda serão à distância e quais poderão voltar a ser presenciais.



DE SAÍDA

Em sua despedida da presidência do TRE-RJ, o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira agradeceu os servidores e colaboradores pelo trabalho, especialmente no último pleito, no ano passado, em meio à crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. "Foi uma eleição diferente e que só foi possível pelo trabalho dessas pessoas", disse. Brandão também recebeu elogio de dell'Orto. "Mesmo com a pandemia, sua administração foi marcada pela qualidade e eficiência", analisou.

Vacinação em Maricá

Maricá se prepara para ser o primeiro município brasileiro a comprar vacinas suficientes para imunizar toda sua população. "Com a sanção da lei federal permitindo a compra de vacinas pelos municípios, determinei aos órgãos municipais que tomem as providências necessárias para a compra imediata de 400 mil doses da Sputnik V. Assim, vacinaremos toda a população de Maricá", disse o prefeito Fabiano Horta.

Cadê a transparência?

O deputado estadual Eliomar Coelho (PSOL) quer esclarecimentos sobre o reajuste da tarifa de trens da Supervia, de R$ 4,70 para R$ 5,00 no dia 23 de fevereiro. "O aumento entrou em vigor, mas o Estado não divulgou as condições do acordo firmado, qual o objeto do acordo (se diz respeito apenas sobre o reajuste tarifário ou se foi aplicada, no lugar, uma revisão extraordinária do contrato), nem se houve mudança efetiva no índice de correção do período ou não, no caso de ter sido colocado em prática apenas o reajuste anual tarifário", disse.