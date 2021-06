Marcelo Crivella deve vir como candidato a deputado federal em 2022. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 02/06/2021 05:00

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella atraiu os bolsonaristas para o partido Republicanos com o objetivo de derrotar Eduardo Paes - na época no DEM e atualmente no PSD - na última eleição municipal. Não deu certo. Esta engenharia começou a ser desmontada logo após a derrota do bispo. No fim de 2019, começaram as articulações nos bastidores. "Foi uma aliança de conveniência", contou um suplente já sem esperanças de assumir o posto. A volta por cima está em andamento. O que se comenta é que Crivella será candidato a deputado federal no ano que vem. O retorno à política acontecerá ainda este mês. Ele está amparado no pedido da promotora Patrícia Tavares à Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro pelo arquivamento do inquérito sobre possíveis crimes eleitorais que levou o ex-prefeito do Rio de Janeiro a ser preso preventivamente no caso do “QG da Propina”. O próprio partido de Crivella está contando com o retorno "triunfal".



QUEM SAI



O senador Flávio Bolsonaro anunciou esta semana que se desfiliou do Republicanos e desembarcou no Patriotas. Agora, irá aguardar uma definição do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre qual será a nova sigla a qual ele se filiará. O vereador Carlos Bolsonaro ainda está preso ao Republicanos até conseguir "uma janela aberta oficial" para acertar o seu futuro político. O que se comenta nos grupos que abrigam filiados é que brevemente deverão deixar o partido os vereadores Zico e Celso Costa, atualmente muito próximos do prefeito Eduardo Paes. Quem está com um pé fora é o bolsonarista Dr. Serginho, deputado estadual na Alerj. A incógnita é o vereador Ulisses Marins. Ele não sabe se fica ou sai.

Plano Diretor do Rio

Publicidade

Comissão de Representação da Câmara Municipal se reúne hoje (2) com o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, para falar sobre estudo e avaliação do vigente Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio com vista a subsidiar a apresentação do respectivo Projeto de Lei Complementar por Comissão Especial específica de revisão decenal no ano em curso de 2021.

Receitas e despesas

Publicidade

Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Nova Iguaçu mostra que houve uma recuperação na receita corrente líquida de 2,34% no 1º quadrimestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado, e também um aumento de 20% nas despesas em decorrências dos gastos com o combate à covid-19.

Combate à covid

Publicidade

O movimento de doações para o combate à pandemia alcançou a marca dos R$ 7 bilhões arrecadados no Brasil. A informação é do monitor da ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos), organização que acompanha números de doações no país desde março de 2020.

Árvores na Rocinha

Publicidade

A Fundação Saúde, ligada a Secretaria Estadual de Saúde, vai plantar hoje (2) árvores nativas da Mata Atlântica na comunidade da Rocinha. A ação, que vai envolver moradores e líderes comunitários da região, marca a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no próximo sábado (5).