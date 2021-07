Rosenverg Reis é autor de projetos de lei para reduzir impostos - Divulgação

Publicado 21/07/2021 05:00

A estimativa para a inflação deste ano subiu de 5,97% para 6,11%, segundo o boletim Focus. É a 14ª vez consecutiva que o mercado aumenta a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A alta dos preços pode ser sentida pelos cidadãos que vão ao supermercado e notam que não conseguem mais comprar as mesmas coisas com o mesmo valor de antes. Os alimentos básicos pesam no orçamento das famílias. No estado do Rio de Janeiro, três projetos de lei do deputado Rosenverg Reis (MDB), em tramitação na Assembleia Legislativa (Alerj), podem diminuir o sofrimento dos consumidores e combater o dragão da inflação.



MENOS IMPOSTOS



Um dos projetos, o 4406/21, pede isenção do ICMS sobre as operações internas com arroz e feijão, como acontece no estado de São Paulo desde 2015. “Diante de todas as dificuldades econômicas que a população do nosso estado tem enfrentado, se faz urgente redução da carga tributária de alimentos tão essenciais na mesa do cidadão fluminense", defende Rosenverg. O parlamentar também é autor do projeto de lei 3701/21, que reduz a alíquota do imposto sobre pescados, equiparando ao setor de carnes. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), caso a medida seja aprovada e entrar em vigor, o Estado aumentaria o valor de sua arrecadação em R$ 300 mil. A terceira proposta (PL 4405/21), que ainda aguarda aval do plenário, autoriza o Governo do Estado a conceder isenção de ICMS sobre as operações internas com o botijão de gás, de 13 quilos, para uso doméstico. Com as propostas na mesa e os preços em elevação para os cidadãos, os deputados poderiam aproveitar para obrigar o estado a rever as alíquotas de ICMS, que foram elevadas pelo ex-governador Luiz Fernando Pezão para resolver, na época, os problemas de caixa da administração.

Vandalismo

Memorial Nossos Passos Vêm de LongeReprodução/Twitter

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) se revoltou com estrago feito no Memorial Nossos Passos Vêm de Longe, em Duque de Caxias. "Justo no julho das pretas, um memorial feito para homenagear mulheres negras, que fica Baixada Fluminense, foi vandalizado. É um ato de ódio contra nós, nossas lutas e o legado das nossas ancestrais. Não recuaremos! Seguimos resistindo e juntas na luta uma sociedade mais justa!".

Famílias desabrigadas

Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu à Justiça audiência especial urgente envolvendo o Estado do Rio e o Município de Itaguaí no processo da Ação de Reintegração de Posse do terreno da Petrobras, naquele município, que deixou cerca de 350 famílias desabrigadas. Segundo a Defensoria, elas foram retiradas do local no dia 1º de julho e estão alojadas em um CIEP, sem condições de salubridade e sem estrutura de higiene pessoal e alimentação adequadas.

Presente para os avós

Instituto Fecomércio mostra que a celebração do Dia dos Avós, no dia 26, deve movimentar esse ano R$ 600 milhões na economia do estado. O ticket médio de 2021 corresponde a R$ 116,34. O ranking de presentes é liderado por roupas (31,4%), perfumes e cosméticos (26,7%), cesta de café da manhã (20,9%), calçados, bolsas ou acessórios (19,8%) e flores (17,4%).

Novo ponto para táxis

Cerca de 33 mil taxistas que circulam no estado do Rio poderão ser atendidos no pátio do Instituto de Pesos e Medidas, em Piedade, na Zona Norte da capital, para realizar serviços de licenciamento anual, transferência de veículo, intenção de compra e venda, atualização de dados, baixa de gravame, inclusão de gravame e Inclusão de GNV. Local é um posto móvel do Ipem/RJ, que fez parceria com o Detran.