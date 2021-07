PSOL ainda não definiu se terá candidato a governador em 2022 - Divulgação

Publicado 14/07/2021 05:00

O deputado federal Marcelo Freixo deixou o PSOL. Qual o caminho do partido agora no estado do Rio de Janeiro? Analisemos o quadro eleitoral. Faltando pouco mais de um ano para as eleições para governador, alguns nomes já são apontados como possíveis candidatos, entre eles o atual governador, Cláudio Castro (PL); o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz; o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT); e Freixo, pelo PSB. A mudança de partido do deputado levou à "pergunta de 1 milhão de dólares": qual será a posição do PSOL nas eleições para o governo do estado? Segundo o vereador Tarcísio Motta, "neste momento, o partido está concentrado em construir uma mesa de unidade com os partidos de esquerda para enfrentar o governo Claudio Castro e o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Estamos passando por um momento congressual onde a tática eleitoral está sendo debatida. Há uma disposição para a construção de uma frente de esquerda, mas isso precisa ser feito com base em princípios programáticos mínimos. No segundo semestre desse ano, queremos aprimorar nosso programa para o Estado do Rio de Janeiro. Se esse processo irá desembocar numa aliança ou numa candidatura própria, ainda é cedo para definir", explicou à coluna. O vereador seria um provável candidato? "O PSOL é um partido que aposta na construção de um projeto de esquerda para o país e para o Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a necessidade de romper a cláusula de barreira nos coloca a prioridade para uma candidatura a deputado federal. Contudo, o quadro eleitoral no Estado está muito indefinido", disse.



O QUE VEM AGORA



A legenda só deverá definir seu posicionamento para o governo do estado na véspera do início da campanha. Até lá, muitos debates, assembleias e congressos para definir como o PSOL vem. Segundo uma fonte psolista ouvida pela coluna, há um grupo no partido que defende apoio a uma candidatura de frente ampla no Rio, mas mantendo Guilherme Boulos como cabeça de chapa em São Paulo. No entanto, pode depender de até onde essa frente vai. "Se abrir muito, incluindo partidos de direita, as chances do PSOL não entrar é muito grande".

Impacto da pandemia

Estudo feito pela Defensoria Pública analisou impactos nos jovens em idade escolar na pandemia. Para a subcoordenadora Cível Beatriz Cunha, mais do que uma questão pedagógica, a suspensão das aulas presenciais acabou por aprofundar a desigualdade, uma vez que muitas crianças tinham na merenda escolar sua maior, quando não a única, fonte de nutrição.

Crédito para municípios fluminenses

A AgeRio assinou convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado com os municípios de Italva e Itaboraí. O mesmo já aconteceu nos municípios de Areal, Cambuci, Cachoeiras de Macacu, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Miguel Pereira, Natividade, Petrópolis, Porto Real, Quatis, Rio Bonito, Rio das Flores, São Gonçalo, Silva Jardim, Tanguá, Vassouras e Volta Redonda.

Bebida e direção

A Operação Lei Seca tem registrado alto índice de alcoolemia no interior do estado. Em ação durante o fim de semana, 37,6% dos motoristas abordados em Três Rios estavam embriagados. Em São José do Vale do Rio Preto, esse número chegou a 26,9%.

