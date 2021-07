Cláudio Castro e André Ceciliano formam frente informal contra o desemprego - Rafael Campos

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 09/07/2021 05:00

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, políticos de grande influência e os prefeitos das cidades mais importantes do estado formaram uma frente informal contra o desemprego e em busca de meios que gerem renda para a população fluminense. Castro acredita que os recursos obtidos pela concessão da Cedae trarão o primeiro grande alento ao trabalhador desempregado. O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, é outro que se empenhou na aprovação da ajuda emergencial estadual. Todos os dias ele recebe vários empresários e representantes de setor que sinalizam que precisam de poucos incentivos para voltarem a contratar. Mas é necessária uma nova costura política. E é nisso que apostam Castro e Ceciliano, ainda que em partidos antagonistas na disputa presidencial do ano que vem.



PREFEITURAS



Na mesma batida por emprego estão Maricá e Campos dos Goytacazes. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, apontam que Maricá gerou, apenas no mês de maio de 2021, quase mil novos postos de trabalho. Nos últimos 12 meses (entre maio de 2020 e abril deste ano), Maricá ofereceu 2.651 oportunidades de trabalho a mais, numa variação positiva de 15,45%. O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), por sua vez, acredita que injetando recursos na economia local o comércio e os serviços ganharão musculatura para a transição para a normalidade. Ele anunciou a antecipação do pagamento de metade do 13º salário. Campos é o município do Norte Fluminense que mais abriu gerou emprego: 1.488 apenas em maio. Também no acumulado de 2021, Campos ultrapassou Macaé e voltou a liderar a geração de empregos: 3.256 contra 2.645 da cidade vizinha.

Reposição salarial

Ministério Público do Rio - Divulgação

O Ministério Público ingressou na justiça cobrando reposição salarial para os servidores do município de Itaguaí que estão sem aumento desde 2016. O MP quer a concessão do aumento dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 pelo índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Dupla de Nova Iguaçu

Elton Cristo (PRP) perdeu a vaga de deputado estadual na dança das cadeiras do governo, mas não ficará a ver navios. Ele será subsecretário de Urbanização de Max Lemos na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. Mesmo antes de tomar posse, Cristo já está articulando ações para o município de Nova Iguaçu. E, ano que vem, Elton Cristo, que deve ingressar em ninho tucano, pretende vir candidato a deputado estadual, fazendo dobradinha com Max Lemos, que deverá concorrer a deputado federal.