Cedae vai entregar operação do sistema à Aegea em novembro Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2021 09:00

A Cedae pode chegar ao fim deste ano com cerca de R$ 1 bilhão a menos no caixa. E, em janeiro, outros R$ 500 milhões vão secar, em uma estimativa feita com base no balanço de 2020. Em comum acordo, vai ser antecipada para o fim de outubro, em vez de janeiro, a operação assistida entre estatal e a Aegea, vencedora dos valiosos lotes 1 e 4 do leilão de concessão — justamente os mais lucrativos. E a mudança vai muito além de uma nova logomarca nas contas de água. Ao passar o bastão para a iniciativa privada, a partir de novembro, quem vai começar a receber pelo serviço de fornecimento de água à população é a concessionária.

E além do dinheiro que vai parar de pingar, a companhia ainda pode ter que investir na guerra jurídica, pois fornecedores notificados sobre o fim dos contratos não estão nem um pouco satisfeitos. Sem falar no custo social dos cerca de 3 mil terceirizados que receberão aviso prévio.

Frustração de receita já prevista

Em nota, a Cedae diz que os contratos com terceirizados serão reduzidos para se adequar à nova estrutura da companhia, e que os fornecedores assinaram um termo de ciência da vigência do contrato.

A estatal afirma ainda que a antecipação da transmissão do serviço às concessionárias não afeta o planejamento financeiro da Cedae, e que as vagas perdidas serão compensadas com a geração de empregos pelas concessionárias, que devem contratar mais de 19 mil profissionais.

De olho em 2022, Crivella volta à TV

Crivella volta a aparecer na TVReprodução

Quem está de volta às telinhas, com a imagem veiculada nos canais que transmitem a programação da Igreja Universal do Reino de Deus é o ex-prefeito e ex-senador Marcelo Crivella. Para quem está atento aos sinais, o retorno vem na onda das próximas eleições. Crivella foi ungido pelo presidente estadual do Republicanos como puxador de votos para a Câmara dos Deputados.

Orçamento vai abrir em janeiro

A Lei Orçamentária Anual do estado já chegou à Assembleia Legislativa, e traz novidades. Em 2022, os cofres serão abertos em 2 de janeiro.

Tradicionalmente, a execução só começa em fevereiro, depois da apuração dos restos a pagar.

No regime de recuperação fiscal

A LOA de 2022 ainda prevê o pagamento de uma parcela de R$ 2,7 bilhões da dívida do estado do Rio com a União.

No total, a receita é estimada em R$ 85 bilhões — sem contar o novo lote da Cedae, que pode trazer mais R$ 3 bilhões.

Picadinho

>O Rio de Janeiro será a nova sede no país da International Taekwon-do Federation (ITF). A instituição inaugura hoje sua unidade, e pode voltar a sediar competições.

Esta é a última semana para assistir o espetáculo "A valsa de Lili", com Débora Duboc, no CCBB.

Presidida por Carlos Alberto Serpa, a Fundação Cesgranrio comemora 50 anos, entre os dias 13 e 15 de outubro.

Mestre Claudinho, ex-Tuiuti e Alegria da Zona Sul, assumiu a bateria da escola de samba Em cima da Hora, ao lado de Mestre Wando. Já Mestre Ítalo foi para a Lins Imperial.