Noca da PortelaDivulgação

Publicado 02/10/2021 12:00

O querido Noca da Portela, de 88 anos, fez um samba em homenagem ao dramaturgo e roteirista Dias Gomes, que completaria 100 em outubro. Como não poderia deixar de ser, o canto ao criador de Odorico Paraguaçu, prefeito da mítica cidade de Sucupira, é recheado de política.

Veja abaixo um trecho da letra:

"Apesar da pandemia e do presidente Jair Bolsonaro, eu me lembrei do seu centenário.

O Brasil está triste. Mortes, luto, miséria, desemprego, falta de esperança.

Mas, eu e outros sobreviventes lembraremos sempre de você, amigo Dias Gomes.

Vítima da censura na ditadura militar, defensor dos Direitos Humanos e da democracia.

O Brasil sente falta de você, amigo novelista e escritor. Viva o Bem Amado.

Dias Gomes foi um grande brasileiro. Defendeu a democracia e ajudou os amigos.

Naqueles tempos de idealismo e sonhos de utopia.

Apesar da pandemia e do presidente Jair Bolsonaro, vamos lembrar sempre de seu centenário.

Meu amigo militante, que escreveu Roque Santeiro, campeão de audiências.

Na TV e no teatro. E, o Pagador de Promessas , sucesso internacional.

Dias Gomes foi um grande brasileiro".