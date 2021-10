Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palácio Pedro Ernesto - Praça Floriano, s/n - Centro, Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/10/2021 16:15 | Atualizado 14/10/2021 16:34

Atualização em 14/10, às 16h35, informando sobre o adiamento do tema

Chegou à pauta da Câmara do Rio desta quinta-feira (14) um projeto para permitir que a indústria bélica se instale na capital do estado. A discussão, no entanto, não foi adiante, já que a Casa aprovou o adiamento por duas sessões.

A proposta, assinada por Gabriel Monteiro (PSD), Pedro Duarte (Novo), Celso Costa (Republicanos), Vitor Hugo (MDB) e Rogério Amorim (PSL), mexe na Lei Orgânica do Município, que, atualmente, tem o seguinte texto:

"Não serão permitidas a fabricação e a comercialização de armas de fogo ou de munição nem de fogos de artifício no Município, sendo a utilização destes últimos permitida em casos especiais, sempre por instituições e nunca por indivíduos isolados, na forma que estabelecer ato do Prefeito".

A vedação à indústria bélica não é apenas municipal: a Constituição Estadual também proíbe a instalação de fábricas de armas de fogo. Também tramita na Assembleia Legislativa uma proposta semelhante.