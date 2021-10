Roberto Jefferson - Divulgação

12/10/2021

A possível ida do presidente Jair Bolsonaro para o PP acendeu a luz amarela entre federais que estavam com o passaporte carimbado para deixar o PSL e embarcar na nau de Roberto Jefferson. Mesmo preso preventivamente, acusado de ameaçar as instituições — ou até mesmo por causa disso — o presidente do PTB se tornou um poderoso mobilizador da ala mais à direita. Tem quem jure, inclusive, que o ex-deputado conseguiria, sozinho, cravar votos suficientes para a legenda voltar a atingir o tão almejado quociente eleitoral. E, de quebra, levar outros aspirantes de carona.

No entanto, Márcio Labre, Major Fabiana, Carlos Jordy e Daniel Silveira — os mais avançados nas conversas com o partido que outrora se valeu do selo getulista — agora têm outro peso na balança. Afinal, terão que avaliar se conseguirão manter a marca do presidente mesmo concorrendo por agremiações diferentes. O estadual Renato Zaca, por outro lado, já está na zona de conforto. O parlamentar pretende disputar a carreira federal, e com a meia-volta da turma, viu suas chances aumentarem.

Fogo cerrado

Alana Passos, outra com bom trânsito com o PTB, continua na trincheira contra o governo Cláudio Castro (PL). Depois das pastas de Cultura, Esporte e Ciência e Tecnologia, os alvos agora são o Detran e a Secretaria de Educação. Em requerimentos de informações, ela lista mais de 20 perguntas, passando por detalhamento de contratos, cargos, salários, gratificações e aplicação de recursos.





Missão quase impossível na OAB-RJ

Advogados dispostos a desafiar a reeleição da atual direção da OAB-RJ sabem que têm uma dificílima tarefa pela frente, ao disputar o pleito de 16 de novembro.

Para chamar atenção, o pessoal marcou uma caminhada pública, amanhã, só para marcar o registro da candidatura. Uma das pautas é evitar que as custas judiciais passem por um novo aumento.

Canecão: novela antiga sem protagonistas

Após encerrar as atividades, espaço passou a sofrer com abandono - Cléber Mendes

A Câmara do Rio estava com tudo pronto para discutir, na quinta-feira (07), o projeto da prefeitura para permitir que a UFRJ reconstrua o Canecão. A proposta precisa de debates, pois amplia o trecho do campus da Praia Vermelha reservado à casa de eventos. Mas os principais interessados... não deram as caras. Tarcísio Motta (PSOL) quer um novo encontro.

Seguindo a trilha do pai

Filha do ex-senador e ex-prefeito Saturnino Braga, a psicóloga Maria Adélia Saturnino Braga resolveu dar um tempo no consultório e se aventurar no universo do pai. Com a devida bênção paterna, ela pretende se candidatar a deputada estadual pelo PSB.

O Dia das crianças e a alta do dólar

Mesmo com o arrefecimento da pandemia, nas vésperas do Dia das Crianças, lojas do Centro do Rio estavam às moscas. Nos estabelecimentos, a explicação dos vendedores: o plástico dos brinquedos ficou mais caro com as altas do petróleo e do dólar.

Picadinho

Os Jogos Estudantis 2021 acabam hoje, com Vôlei de Praia na Praia do Flamengo e Natação no Maracanã. Foram 276 escolas e cerca de 2000 crianças e jovens mobilizados.

A deputada estadual Zeidan quer uma audiência com Cláudio Castro para pedir um batalhão da PM para Maricá.

O Banco de Sangue Serum está aberto hoje para quem quiser aproveitar o feriado e fazer sua doação.

Hoje, a Orquestra Maré do Amanhã volta às ruas com sua Caravana da Esperança, agora de forma híbrida. Os músicos se apresentam a partir das 9h no Parque de Madureira.