Prefeito interino, Hingo Hammes, autor da lei, explicou que a ideia é abraçar os projetos que já existem e abrir oportunidades para novos

Publicado 09/10/2021 09:00

Prefeito da maior cidade brasileira a ainda ostentar o desconfortável título de interino, Hingo Hammes (DEM) dá sinais de estar gostando da cadeira. Alçado a chefe do Executivo de Petrópolis por causa da indefinição no Tribunal Superior Eleitoral sobre a validade da candidatura de Rubens Bomtempo (PSB), ele promoveu uma baita dança das cadeiras em seu secretariado, tentando minar potenciais adversários no caso de a Justiça convocar eleições suplementares.

De cara, neutralizou Leandro Azevedo (PSD), terceiro lugar no pleito de 2020, ao nomear a presidente do diretório local, Rosângela Stumf, para a pasta de Controle Interno. Tudo com as bênçãos do deputado federal Hugo Leal (PSD), em uma articulação para garantir a Hammes o posto de candidato chancelado pelo governo do Rio. A ponte com o Palácio Guanabara foi fortalecida pela entrega da Assistência Social ao Republicanos — também controlada pelo partido no nível estadual. Nesse caso, no entanto, o prefeito deixou um nome da sua própria cota para ter a última palavra. O interino ainda tentou driblar a esquerda, chamando o ex-chefe de gabinete do vereador Yuri Moura (PSOL) — mais votado do que Hammes na disputa pela Câmara! — para chefiar a Educação. O problema é que o prefeito tentou semear consenso, mas colheu discórdia, e vem recebendo críticas de um lado a outro do espectro político.

Enquanto isso, o processo contra Rubens Bomtempo ainda está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas, e não consta da pauta até o dia 21 deste mês.





Linha de passe no Senado

Os dois senadores fluminenses do PL estão entrosados em uma tabelinha em Brasília. Respectivamente autor e relator, Romário e Carlos Portinho querem conceder a Teresópolis, na Região Serrana, o título de Capital Nacional do Montanhismo.

Romário: 8 Schleder: 1

Falando em futebol, o Baixinho recebeu Márcio Ribeiro e o time da pré-candidatura de Guilherme Schleder a deputado estadual para uma pelada. As fotos pipocaram nas redes sociais, mas a equipe municipal não quis divulgar o tamanho da goleada.

Picadinho

Os turistas que visitarem o bondinho do Pão de Açúcar a partir do dia 14 vão desembarcar… no Piauí, em uma parceria com o Sebrae para mostrar as belezas do estado.

A Prefeitura do Rio acolheu pedido de Rafael Aloisio Freitas e decretou o tombamento do imóvel da AABB na Tijuca.

Junto com a Sociedade Brasileira de Mastologia-RJ, a Câmara do Rio fala sobre prevenção do câncer de mama no dia 13.

Para celebrar o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Secretaria municipal de Ciência e Tecnologia oferece várias ações gratuitas que estimulam a curiosidade científica.