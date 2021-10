Mapa mostra a evolução do projeto Reviver Centro - Divulgação

Publicado 07/10/2021 13:44

O projeto Reviver Centro, aprovado este ano pela Câmara — e menina dos olhos do secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo — vai ter um painel de monitoramento no site Reviver.rio para os cariocas acompanharem as mudanças.

De tempos em tempos, a prefeitura vai atualizar as informações, mostrando os empreendimentos já licenciados em acordo com a nova legislação.

Por meio de um mapa tridimensional, será possível ter uma ideia das mudanças no Centro do Rio — área que a prefeitura quer revitalizar não só com escritórios — mas também com residências.

O lançamento acontece nesta sexta-feira (08), às 9h, em um evento conjunto com a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro.

O painel foi criado por por técnicos do Instituto Pereira Passos, com dados das Secretarias Municipais de Planejamento Urbano, Fazenda e Planejamento, e de Desenvolvimento Econômico Inovação e Simplificação, além do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH).